Trump yönetiminden "soykırım" açıklaması

ABD Senato'sunun geçen hafta 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesinin ardından Trump yönetimi, bu konuda kısa bir açıklama yaptı.

Kongre'nin aksine Trump yönetiminin 1915 olaylarını "soykırım" olarak görmediği mesajını veren ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, "Yönetimin duruşu değişmedi" ifadesini kullandı. Sözcü Ortahus, "Görüşümüzü, Başkan'ın geçen Nisan ayındaki açıklamasında yansıttık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarının yıldönümü olarak kabul edilen 24 Nisan 2019'daki açıklamasında "20'nci yüzyılın en kötü kitlesel kıyımlarından biri" derken "soykırım" ifadesini kullanmamıştı.

ABD Senatosu geçen hafta, 1915 olaylarının "soykırım" olarak tanınmasına yönelik karar tasarısını oy birliğiyle kabul etmişti. Kongre'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi de geçen Ekim ayında benzer bir tasarı kabul etmişti.

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DW,AFP,AP/CÖ,BK

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