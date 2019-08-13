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Trump Yönetiminden ‘Tehlikedeki Türleri Koruma Yasası’na Kısıtlama

13.08.2019 18:48 | Son Güncelleme

Trump yönetimi, Amerika’daki nesli tehlike altında olan türleri koruma yasasında değişiklik yaparak, koruma amaçlı uygulamaların kapsamını daralttı

Trump Yönetiminden ‘Tehlikedeki Türleri Koruma Yasası’na Kısıtlama

Trump yönetimi, Amerika’daki nesli tehlike altında olan türleri koruma yasasında değişiklik yaparak, koruma amaçlı uygulamaların kapsamını daralttı.

Karara karşı çıkanlar, daha önce koruma altına alınan birçok türün bu karar sonrasında ciddi anlamda risk altına gireceğini savunurken, aynı zamanda da bunun petrol, maden, doğal gaz ve diğer çeşitli sektörlerin ekonomik çıkarına yarayacağını ileri sürüyor.

Çevresel konulara yaklaşımı ve uygulamaları nedeniyle muhalefetin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunun da tepkisini üzerine çeken Başkan Trump, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimlerince açıklanan bu karar nedeniyle de eleştiri aldı.

Yeni düzenlemelere karşı dava açma kararı

Ticaret Bakanı Wilbur Ross, resmi açıklamanın ardından konuya ilişkin olarak, “Bu yasayla nihai hale getirilen değişiklikler, Başkan’ın türlerin korunmasını ve kurtarma hedeflerimizi feda etmeden, Amerikan halkı üzerindeki mevzuat baskısını hafifletme çabalarına tam anlamıyla uyuyor” dedi.

Amerika’nın batısındaki eyaletlerinden bazı temsilciler ve firmalar, eyalet yönetimlerine ve toprak sahiplerine fayda sağlayacağı gerekçesiyle yasadaki değişiklikleri hoşnutlukla karşıladı.

Birçok uzmansa, yeni düzenlemeyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi’nden direktör Noah Greenwald, “Bu değişiklikler Tehlike Altındaki Türleri Koruma Yasası’nın, Amerika’daki doğal ve vahşi yaşamın en hassas noktalarını koruyan, hayat kurtarıcı uygulamaları dozerle ezmiş gibi oldu” ifadelerini kullandı.

Massachusetts ve California eyaletlerinden yetkililer, çevreci grupların da katılımıyla yasadaki değişikliklere karşı dava açacaklarını aktardı. Yasal adım atma kararını alanlar, resmi olarak ilerleyen haftalarda yayınlanacak olan düzenlemelerin ‘hukuka aykırı’ olduğunu savunuyor.

Yeni düzenlemeler uyarınca, daha önceden ‘nesli tükenme riski altında olan’ türlerle aynı koruma kategorisinde yer alan ‘tehlike altındaki türler’ artık bu korumalar kapsamında değerlendirmeye alınmayacak. Değişiklik nedeniyle doğrudan etkilenecek olan bu türler, koruma altındaki mevcut listenin yüzde 20’sini oluşturuyor.

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