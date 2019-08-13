Trump Yönetiminden ‘Tehlikedeki Türleri Koruma Yasası’na Kısıtlama

Trump yönetimi, Amerika’daki nesli tehlike altında olan türleri koruma yasasında değişiklik yaparak, koruma amaçlı uygulamaların kapsamını daralttı.

Karara karşı çıkanlar, daha önce koruma altına alınan birçok türün bu karar sonrasında ciddi anlamda risk altına gireceğini savunurken, aynı zamanda da bunun petrol, maden, doğal gaz ve diğer çeşitli sektörlerin ekonomik çıkarına yarayacağını ileri sürüyor.

Çevresel konulara yaklaşımı ve uygulamaları nedeniyle muhalefetin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunun da tepkisini üzerine çeken Başkan Trump, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimlerince açıklanan bu karar nedeniyle de eleştiri aldı.

Yeni düzenlemelere karşı dava açma kararı

Ticaret Bakanı Wilbur Ross, resmi açıklamanın ardından konuya ilişkin olarak, “Bu yasayla nihai hale getirilen değişiklikler, Başkan’ın türlerin korunmasını ve kurtarma hedeflerimizi feda etmeden, Amerikan halkı üzerindeki mevzuat baskısını hafifletme çabalarına tam anlamıyla uyuyor” dedi.