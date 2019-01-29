Trump Yönetiminden Venezuela Petrol Şirketine Yaptırım

ABD Hazine Bakanı, petrol rafinerisi Citgo’nunsa elde edilen gelirin bloke edilen bir hesaba aktarılması koşuluyla faaliyete devam edeceğini belirtti. Mnuchin, Citgo’nun Venezuela halkının ve ülkenin esas liderlerinin malı olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Venezuela petrol şirketi PDVSA’nın kara listeye alındığını duyurdu. Amerika PDVSA ile yapılan bazı işlemlerin yaptırım kapsamı dışında tutulması için geçici ruhsat vereceğini söyledi.

Maduro rejimini gayrimeşru, kendini de geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Juan Guaido’ya desteğini açıklayan ABD yönetiminden Venezuela’ya yaptırım geldi.

“Maduro rejimi halkın malını yağmalayamayacak”

Mnuchin, petrol şirketi PDVSA’nın da Venezuela’nın gerçek yöneticilerinin malı olduğu konusunda genel kabul oluştuğunda, bloke edilen fonların serbest bırakılacağını belirtti. ABD Hazine Bakanı, Amerika’nın kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Juan Guiado’ya destek vermek için ekonomik ve diplomatik araçları kullanmaya devam edeceğini söyledi. Hazine Bakanı yaptırımların amacının Maduro hükümetinin petrol şirketinden fonları hortumlamasını engelleme amacını taşıdığını belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton “Bugün attığımız adım Maduro rejiminin Venezuela halkının malını yağmalamaya devam etmemesini sağlayacak” diye konuştu. Bolton, Venezuela ordusuna da muhalefet lideri Juan Guiado’ya iktidarın barışçıl şekilde devredilmesini kabul etmesi çağrısında bulundu.

Venezuela’da kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan eden Juan Guiado da devletin kontrolündeki petrol şirketi PDVSA ve petrol rafinerisi Citgo’ya yeni bir yönetim kurulu atanması sürecine başlanması için Kongre’ye talimat verdi.

PDVSA, Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) arasında yer alan ve dönem başkanı olan Venezuela’nın en büyük gelir kaynağı. Trump yönetimi,

Venezuela halkının içinde bulunduğu krizi derinleştirmemek, Amerikan şirketlerine ve tüketiciye zarar vermemek için bugüne kadar Venezuela’nın petrol sektörünü hedef almaktan kaçınmıştı.

