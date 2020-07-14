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Trump Yönetiminden Yabancı Öğrenci Kararında Geri Adım

14.07.2020 23:56 | Son Güncelleme

Trump yönetimi, yabancı öğrencilerin güz dönemindeki derslerinin tümünün çevrimiçi (online) yapılması halinde ABD’yi terk etmelerini gerektirecek uygulamadan geri adım attı

Trump Yönetiminden Yabancı Öğrenci Kararında Geri Adım

Trump yönetimi, yabancı öğrencilerin güz dönemindeki derslerinin tümünün çevrimiçi (online) yapılması halinde ABD’yi terk etmelerini gerektirecek uygulamadan geri adım attı.

Massachusetts Bölge Yargıcı Allison Burroughs, hükümetin yabancı öğrencilerle ilgili kararı mahkemeye taşıyan Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile anlaşmaya vardığını bildirdi. Buna göre hükümet yeni kararnameyi kaldırmayı ve konuyla ilgili mevcut duruma dönmeyi kabul etti.

Harvard Üniversitesi’nin kararla ilgili hukuki işlem başlatmasının ardından eyaletlerin oluşturduğu bir koalisyonun da aralarında olduğu birçok kesim yabancı öğrencilerin eğitimlerini yarıda bırakarak ülkelerine dönmelerine neden olacak kararı mahkemeye taşımıştı. Çok sayıda teknoloji firması ve okul Harvard ve MIT’in açtığı davaya taraf olmasalar da, ‘’mahkemenin dostu’’ sıfatıyla mahkemeye bilgi vererek ya da görüş bildirerek destek vermişti.

ABD’de üniversite ve yüksek okullarda bir milyondan fazla yabancı öğrenci öğretim görüyor. Çok sayıda okul gelirinin önemli kısmını öğrenim harcını indirimsiz olarak ödeyen yabancı öğrencilerden sağlıyor.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) dairesi F-1 VE M-1 vizesine sahip yabancı öğrencilere Corona virüsü salgını sebebiyle ilkbahar ve yaz dönemleri için bazı ayrıcalıklar tanımıştı. Bunlar arasında yabancı öğrencilerin ABD’de kalmaları için alabilecekleri çevrimiçi ders sayısına getirilen kısıtlamaların geçici olarak kaldırılması da vardı.

Ancak ICE’ın 6 Temmuz’da yabancı öğrencilerle ilgili politikasını aniden değiştirmesi güz dönemi için planlama yapmaya çalışan üniversite ve yüksek okulları zor durumda bıraktı.

ICE’ın 6 Temmuz tarihli talimatnamesi birebir eğitim alan ya da derslerinin yalnızca bir kısmı çevrimiçi olan öğrencileri kapsamıyordu. Ancak üniversitenin öğrencinin eğitiminin tamamının çevrimiçi olmadığını doğrulatması gerekiyordu.

ABD’de özellikle genç nüfusta vakaların artmasıyla birlikte birçok eğitim kurumu birebir yapılan derslerin yeniden başlatılması konusunda lojistik sorun yaşıyor.

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