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“Trump Yönetiminin Aşı Dağıtım Planı Yoktu”

24.01.2021 19:26 | Son Güncelleme:
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“Trump Yönetiminin Aşı Dağıtım Planı Yoktu”

Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klain, “Trump yönetiminin bir aşı dağıtım planı yoktu” dedi

Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klain, “Trump yönetiminin bir aşı dağıtım planı yoktu” dedi.

NBC televizyonuna konuşan Klain, Beyaz Saray’a geldiklerinde aşıların bakımevleri, hastaneler dışında toplum olarak bir dağıtım süreci yoktu dedi.

Başkan Joe Biden göreve başlamasının hemen ardından Corona virüsü ile mücadele çerçevesinde bir dizi kararnameye imza attı. Kararnamelerle aşı dağıtımının da hızlanması hedefleniyor.

Biden, eyalet ve yerel yönetimlerle birlikte konferans salonlarında, stadyumlarda aşı merkezleri oluşturulmasını planlıyor.

Yeni yönetim ayrıca federal dairelerden binlerce klinik çalışanını, askeri tıp personelini aşı sürecini hızlandırmak için konuşlandıracak.

Trump yönetimi 2020’nin sonuna kadar 20 milyon kişinin aşılanacağını belirtiyordu ancak bu rakamın oldukça gerisinde kalındı.

Klain, milyonlarca doz aşının dağıtıldığını ancak yaklaşık yarısının insanlara enjekte edildiğini belirtti.

Aşıları insanların kollarına ulaştırma sürecinin zor olduğunu belirten Klain, Biden yönetiminin buna odaklandığını söyledi.

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