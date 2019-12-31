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  4. Trump Yönetiminin Dış Sorunlarla Mücadele Startejisi

Trump Yönetiminin Dış Sorunlarla Mücadele Startejisi

31.12.2019 14:31 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump seçim kampanyasında, ABD’yi “hiç bitmeyen savaşlardan” kurtarma sözü vermişti. Ancak Amerika'nın başka ülkelerde hala 200 bin civarında askeri var. Amerika'nın Sesi, Trump yönetiminin dış sorunlarla mücadele stratejisini inceledi

Trump Yönetiminin Dış Sorunlarla Mücadele Startejisi

Başkan Donald Trump’ın seçim vaatlerinden biri, ABD’yi “hiç bitmeyen savaşlardan” kurtarmaktı. Ancak dış ülkelerde hala 200 bin civarında Amerikan askeri var. Ayrıca, Ortadoğu’daki ABD askeri sayısı da Trump’ın görevi geldiği günkü sayıdan fazla. Amerika'nın Sesi, Trump yönetiminin dış sorunlarla mücadele stratejisini mercek altına alırken, 2020’de ABD dış politikasını tehdit edebilecek olası sorunlara değiniyor.

Geçtiğimiz Ekim’de, Başkan Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeydoğusundaki ABD birliklerini geri çekme kararı almasının ardından, Türkiye bölgeye Barış Pınarı harekatını düzenledi.

Bu gelişmeden haftalar sonra Pentagon’un hazırladığı bir rapor, Amerika’nın bölgeden çekilmesinin IŞİD’e yeniden toparlaman fırsatı verdiğini ortaya koydu.

Ortadoğu Enstitüsü'nden Gerald Feierstein, “Bugün Suriye’deki pozisyonumuz, Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la anlaşma yapmadan önceki duruma göre daha kırılgan, daha karmaşık,” diyor.

Trump, Suriye’deki birlikleri Irak’a kaydırdı. Böylece Irak’taki toplam Amerikan askeri sayısı altı bine ulaştı.

Ancak Trump, Suriye’deki petrol sahalarını IŞİD’den korumak için geride az sayıda asker bıraktı. IŞİD, Irak ve Suriye’deki topraklarının büyük kısmını kaybetmiş olsa da, terör, şiddet ve aşırıcılık hala bölgeyi tehdit ediyor.

Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'^nden Anthnoy Cordesman, “Bölgede, bir daha asker göndermemize gerek kalmayacağını ya da operasyon riskiyle karşılaşmayacağımızı garanti eden bir istikrar yok,” diyor.

Öte yandan Başkan Trump, IŞİD’i yenilgiye uğrattığını, örgütün lideri Ebu Bekir El Bağdadi’yi öldürdüğünü ve Kasım’da Afganistan’daki Amerikanbirliklerine yaptığı sürpriz ziyareti her fırsatta dile getiriyor.

Aynı şekilde Afganistan’daki ABD askerleri de azalıyor. Bölgeden iki bin asker çekildi ve geride 12 bin asker kaldı.

Bu arada, Taleban’la barış görüşmeleri sürüyor.

Başkan Donald Trump, “Bir anlaşma sağlayıncaya ya da tam bir zafer kazanıncaya kadar kalacağız. Ve onlar bir anlaşmaya varmayı çok istiyorlar,” şeklinde konuşuyor.

Trump, Tahran’a karşı daha sert bir politika izleme vaadini yerine getirdi. ABD’yi nükleer anlaşmadan çektikten sonra İran’a karşı yaptırımları arttırdı.

Başkan Trump, Riyad’ın geçtiğimiz Eylül ayında petrol tesislerine düzenlenen saldırılardan İran’ı sorumlu tutması üzerine Suudi Arabistan’a üç bin asker gönderdi. Bu olaydan birkaç ay önceyse, Kongre’nin, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki savaşına Amerikan desteğini sona erdirmeyi hedefleyen yasa tasarısını veto etti. Uzmanlar, Trump’ın aldığı kararların ortaya net bir dış politika koymadığını söylüyor.

Cordesman, “Bölgedeki krizi sona erdirecek net bir stratejimiz yok. Sorunlar çok ciddi ve biz Batı Şeria ve Filistin konusunda müttefiklerimizle eşgüdümlü hareket etmeden ve ortaya net bir barış planı koymadan yeni bir tavır aldığımız için bu sorunları daha da derinleştirdik,” diyor.

Bu arada, Amerika’nın Güney Kore’de 28 bin askeri var. Trump’ın, Kuzey Kore’nin füze denemelerini durdurması için Kim Jong Un ile başlattığı görüşmeler başarısız oldu. Kuzey Kore, ABD’ye Noel hediyesi göndereceğini söyleyerek Washington’u tehdit etti.

Brookings Enstitüsü'nden Michael O'Hanlon, “Kim Jong Un, Trump’ın ilgisini çekmeye çalışıyor, çünkü iki ülke arasında yapılacak bir anlaşma ya da müzakere konusunda ABD bürokrasisinin Trump’tan çok daha temkinli olduğunun farkında,” diyor.

ABD ordusunun toplam 1,3 milyon askeri var ve bunun yaklaşık 200 bini dünyanın farklı ülkelerinde konuşlanmış durumda.

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