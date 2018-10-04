HABER

Trump Yönetiminin Göçmen Koruma Programını Kaldırma Kararına Mahkeme Engeli

04.10.2018 13:10 | Son Güncelleme

Californiya'daki Federal Mahkeme "Geçici Koruma Statüsü" kapsamındaki 300 bin kişinin sınırdışı edilmesine neden olacak uygulamanın yürütmesini durdurdu

Trump Yönetiminin Göçmen Koruma Programını Kaldırma Kararına Mahkeme Engeli

Amerikan Federal Mahkemesi, Trump yönetiminin, Haiti, Sudan, Nikaragua ve El Salvador’dan 300 bin kişinin oturma ve çalışma izinlerinin kaldırılması uygulamasını durduracak bir tedbir kararı aldı.

Amerikan hükümeti, ülkelerine dönmelerinde güvenlik açısından sakınca bulunan kişilerle, doğal afetler nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan kişileri “Geçici Koruma Statüsü” altında ülkeye kabul edebiliyor.

Trump yönetiminin bu statüyü durdurma kararıyla söz konusu kişilerin Amerika’dan sınırdışı edilmeleri mümkün hale gelecekti. Ancak Californiya Kuzey Bölgesi Mahkemesi Yargıcı Edward Chen, bu kararın zor durumda olan bu kişiler ve çocuklara çok büyük zarar vereceğine hükmetti.

Yargıç, hükümetin yasal süreç tamamlanana kadar koruma programını aynen devam ettirmesi gerektiğini söyledi. Trump hükümetiyse bu dört ülke vatandaşlarına yönelik olarak “Geçici Koruma Statüsü” uygulamasının sona ermesini istiyor.

Yargıç Chen kararında yasal süreç devam ederken bu programın koruması altındaki yüzbinlerce kişinin sınırdışı edilmelerinin hem söz konusu kişilere hem de Amerika’nın ulusal ve bölgesel ekonomisine zarar vereğini belirtti.

Yargıç kararının gerekçesinde, uzun yıllardır aileleriyle birlikte yaşayan bu kişilerin çocuklarının Amerika’da doğdklarını olası bir sınırdışı halinde bu çocukların da aileleriyle gitmek ya da onlardan ayrı kalmakla karşı karşıya kalacaklarına dikkat çekti.

Karara destek de var eleştiri de

Adalet Bakanlığı’ysa yaptığı bir açıklamayla mahkemenin kararını eleştirdi ve mahkemenin yönetimin yetki alanına giren bir konuda karar verdiğini belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Devin O’Malley, “Mahkeme Amerika’nın seçimle işbaşına gelmiş Başkanı’nın ülkesinin ve halkın güvenliği konusuna ya da güvenlik ve göç yasalarına müdahil olamayacağına kanaat getiriyor. Ülkemizin göç yasaları ve güvenliğimizin entegrasyonu konusundaki mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

Uluslararası Yardım Komitesi mahkemenin kararını memnuniyetle karşılandığını duyurdu ve bu kararla geçici olarak da olsa söz konudaki statüye tabi olanlar açısından risklerin ortadan kalktığına dikkat çekti.

Hakim Chen kararının gerekçesinde, İç Güvenlik Bakanlığı’nın Haiti, Sudan, Nikaragua ve El Salvadorlu göçmenlerin ulusal güvenlik açısından tehlike oluşturduğuna dair yeterli kanıt ortaya koymadıklarını belirtti.

İç Güvenlik Bakanlığı da açıklamasında bu ülke vatandaşlarına yönelik olarak bir koruma programına devam edilmesini gerektirecek şartların artık geçerli olmadığını savundu.

Bu 4 ülkeden Sudan “Geçici Koruma Statüsü”nden çıkarılan ilk ülke oldu. Sudan, söz konusu programa 1997 yılında ülkede yaşanan silahlı çatışmaların Amerika’da yaşayan Sudanlıların evlerine dönmeleri açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle dahil edilmişti. İç Güvenlik Bakanlığı, Ekim 2017’de aldığı bir kararla yaklaşık bin kadar Sudanlının koruma statüsü altında Amerika’da oturma izinlerini Kasım 2018’de iptal edeceğini ilan etmişti.

El Salvador bu statü kapsamında Amerika’da en çok vatandaşı bulunan ülke durumunda. Amerika’da “Geçici Koruma Statüsü”nden faydalanan 260 bin El Salvadorlu bulunuyor. El Salvador da söz konusu programa 2001 Ocak ayında ülkede meydana gelen depremin ardından dahil edilmişti. El Salvadorluların da izinlerinin Ocak 2019’da kaldırılması öngörülüyordu.

El Salvador gibi Nikaragualıların da izinlerinin Ocak 2019’da bitirilmesi hedefleniyor. Nikaragulılara da 1999 yılında yaşanan yıkıcı kasırga sonrası bu statüden faydalanma hakkı verilmiş ve şu ana kadar 5300 civarında kişi koruma programı çerçevesinde Amerika’da ikamet etmeye başlamıştı.

Haiti de 2010 yılındaki depremin ardından söz konusu programa alınmıştı. 59 bin Haitilinin Amerika’da oturma izinlerinin de Temmuz 2019’da biteceği ilan edildi. Trump yönetimi, doğal afetler sonrası bu kişilerin artık ülkelerine dönmelerinin önünde bir engel kalmadığını söylemişti.

PARTNERKuş Cenneti can çekişiyor! Acil...Kuş Cenneti can çekişiyor! Acil...
İngiltere: Dünyadaki Çoğu Siber Saldırının Arkasında Rusya Varİngiltere: Dünyadaki Çoğu Siber Saldırının Arkasında Rusya Var
Batman'da askeri araca saldırıBatman'da askeri araca saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Hindistan'a yaptırım uyarısı!

ABD'den Hindistan'a yaptırım uyarısı!

Havuza atlayış denemesi felaketle sonuçlandı!

Havuza atlayış denemesi felaketle sonuçlandı!

Sadece horlayan eşini uyandırmak istemişti sonrası dehşet!

Sadece horlayan eşini uyandırmak istemişti sonrası dehşet!

Kıbrıs'ı sarsan peş peşe iki skandal! Kadınların çıplak görüntülerini çekip…

Kıbrıs'ı sarsan peş peşe iki skandal! Kadınların çıplak görüntülerini çekip…

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Çıplak işkencenin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Çıplak işkencenin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.