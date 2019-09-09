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Trump Yönetiminin Sığınmacıları Kısıtlayan Kararına Mahkeme Engeli

09.09.2019 22:23 | Son Güncelleme

ABD’nin California eyaletinde federal yargıç, Trump yönetiminin sığınmacılara yönelik kısıtlayıcı uygulamasına karşı çıkartılan mahkeme emrinin ülke genelinde uygulanabileceği hükmüne vardı

Trump Yönetiminin Sığınmacıları Kısıtlayan Kararına Mahkeme Engeli

ABD’nin California eyaletinde federal yargıç, Trump yönetiminin sığınmacılara yönelik kısıtlayıcı uygulamasına karşı çıkartılan mahkeme emrinin ülke genelinde uygulanabileceği hükmüne vardı.

Yönetimin 15 Temmuz tarihli kararı ABD’den sığınma talep etmek için yola çıkan yasa dışı göçmenlerin taleplerinin ancak daha önce geçtikleri ülkelerden sığınma hakkı isteyip reddedilmeleri halinde işleme konulmasını öngörüyordu.

San Francisco Bölge Hakimi Jon Tigar, daha önce yönetimin kararını engelleyen bir mahkeme emri çıkartmıştı. Ancak 9’uncu Temyiz Mahkemesi emri yalnızca California ve Arizona gibi kendisine bağlı sınır eyaletleriyle kısıtlamıştı.

Tigar Pazartesi günü mahkeme emrinin tüm sınırda uygulanabileceği kararına vardı.

Öte yandan ABD Gümrük ve Sınır Koruma birimi, Ağustos ayında 64 bin yasa dışı göçmenin Meksika sınırında gözaltına alınarak ülkelerine geri gönderildiklerini bildirdi. Bu rakam Temmuz ayına göre yüzde 22, Mayıs ayına göreyse yüzde 56 daha düşük. Yetkililer bunda Meksika’nın sınırda işbirliğini artttırmasının da etkili olduğu görüşünde. Ancak rakam son 10 yılın Ağustos aylarıyla kıyaslandığında yine en yüksek seviyede.

Meksika, Washington’un gümrük vergileri tehdidi karşısında ABD sınırında yasadışı göçü önlemek için bir dizi önlem almıştı.

ABD hükümeti Guatemala, Honduras ve El Salvador gibi Orta Amerika ülkeleriyle de yasadışı göç konusunda işbirliğini arttırdı.

Beyaz Saray’da brifing veren ABD Gümrük ve Sınır Koruma Başkan Vekili Mark Morgan, bu ülkelerin ilk kez ABD’nin gerçek birer mütefiki gibi davrandıklarını söyledi.

Göçmenlere karşı uygulamaya çalıştığı sert politikalar Başkan Trump’ın 2016 seçim kampanyasının temelini oluşturuyordu. Trump 2020 seçim kampanyası öncesinde de yine göçmenlere karşı katı uygulamaları sık sık gündeme getiriyor.

Trump yönetimi göçmen ailelerin gözaltında tutulma süresine konan 20 günlük kısıtlamayı da kaldırmıştı.

Trump ayrıca yasal göçmenlerin devletten mali yardım almaları durumunda oturma ve çalışma izni anlamına gelen Yeşil Kart almalarını zorlaştıracak bir uygulamayı yürürlüğe koymuştu.

Çeşitli eyaletlerde yasa dışı göçmenlerin gözaltında tutulduğu tesislerin sağlıksız koşulları da ülke genelinde tartışmalara neden oluyor.

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