Trump Yönetiminin Sığınmacıları Kısıtlayan Kararına Mahkeme Engeli

ABD’nin California eyaletinde federal yargıç, Trump yönetiminin sığınmacılara yönelik kısıtlayıcı uygulamasına karşı çıkartılan mahkeme emrinin ülke genelinde uygulanabileceği hükmüne vardı.

Yönetimin 15 Temmuz tarihli kararı ABD’den sığınma talep etmek için yola çıkan yasa dışı göçmenlerin taleplerinin ancak daha önce geçtikleri ülkelerden sığınma hakkı isteyip reddedilmeleri halinde işleme konulmasını öngörüyordu.

San Francisco Bölge Hakimi Jon Tigar, daha önce yönetimin kararını engelleyen bir mahkeme emri çıkartmıştı. Ancak 9’uncu Temyiz Mahkemesi emri yalnızca California ve Arizona gibi kendisine bağlı sınır eyaletleriyle kısıtlamıştı.

Tigar Pazartesi günü mahkeme emrinin tüm sınırda uygulanabileceği kararına vardı.

Öte yandan ABD Gümrük ve Sınır Koruma birimi, Ağustos ayında 64 bin yasa dışı göçmenin Meksika sınırında gözaltına alınarak ülkelerine geri gönderildiklerini bildirdi. Bu rakam Temmuz ayına göre yüzde 22, Mayıs ayına göreyse yüzde 56 daha düşük. Yetkililer bunda Meksika’nın sınırda işbirliğini artttırmasının da etkili olduğu görüşünde. Ancak rakam son 10 yılın Ağustos aylarıyla kıyaslandığında yine en yüksek seviyede.