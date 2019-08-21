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Trump, Yüzyılın Anlaşması'nı ilerleyen haftalarda açıklayabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 02:16 | Son Güncelleme

Trump, Yüzyılın Anlaşması'nı ilerleyen haftalarda açıklayabilir

KUDÜS (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek haftalarda Yüzyılın Anlaşması planının siyasi kısmını açıklayabileceği belirtildi.

Israel Hayom gazetesinin, ismini vermek istemeyen İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Trump'ın gelecek haftalarda Yüzyılın Anlaşmasının siyasetle alakalı kısmını açıklayabileceği ifade edildi.

Haberde, Trump yönetiminin planının, İsrail'in çıkarlarına ters düşen maddeler içermesi durumunda Başbakan Netanyahu'nun buna itiraz edeceği kaydedildi.

Yetkili, ABD yönetimine, İsrail için "kırmızı çizgi" mahiyetindeki maddelerle ilgili bilgi verdiklerini ve bu konuda taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Yetkili, İsrail yönetiminin taviz vermeyeceği konular arasında "Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin tahliye edilmemesi, Kudüs'ün İsrail egemenliği altında kalması ve Filistinli mültecilerin geri dönmemesi"nin yer aldığını dile getirdi.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD israil yüzyılın anlaşması

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