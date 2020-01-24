Trump "yüzyılın planı"nı açıklıyor

Trump'ın planının iki devletli çözümü rafa kaldırarak Filisitinlilere kapsamlı mali yardım yapılmasını öngördüğü geçen yıl kamuoyuyla paylaşılmış, Filistin yönetimi sert tepki göstermişti. Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in oluşturulmasında ağırlıklı rol oynadığı planın ekonomik bölümünde Filistin bölgelerine ve komşu Arap devletlerine on yıllık bir süre içinde 50 milyar dolarlık uluslararası yatırım öngörülüyor. Kushner planın siyasi bölümünde ise iki devletli çözüme yer verilmediğini belirtmişti. Şimdiye kadarki barış görüşmelerinde Batı dünyasının da desteğiyle "barış içinde bir arada yaşayan iki devletli çözüm" ilkesi benimsenmişti.

ABD Başkanı, Filistinlilerin plana yönelik muhalif tutumuyla ilgili olarak "planın sunumu sonrasında ilk tepkinin olumsuz olmasını beklediğini, ancak gerçekte planın Filistinliler için çok olumlu ögeler içerdiğini" savundu.

Filistinlilerin reddettiği planın gerilimi yeniden tırmandırması bekleniyor.ABD Başkanı Donald Trump, "yüzyılın anlaşması" diye nitelendirdiği ancak Filistinlilerin reddettiği Ortadoğu barış planını önümüzdeki günlerde açıklayacağını bildirdi. Trump, "harika" dediği planla ilgili ayrıntı vermezken planı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Salı günü gerçekleştireceği Washington ziyareti öncesinde açıklamak istediğini söyledi.

Filistin: Kırmızı çizgiyi aşmayın

Trump, 2017 Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak sadece Filistinlileri değil, Kudüs'ün statüsünün bir barış anlaşması çerçevesinde belirlenmesi ilkesini on yıllardır sürdüren Batılı ülkeleri de karşısına almıştı. Filistinliler Kudüs'ün doğusunu, kurulmasını hedefledikleri Filistin devletinin başkenti olarak görüyor.

Filistin Özerk Yönetim Konseyi Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "İsrail ve ABD yönetimini kırmızı çizgiyi aşmamaları konusunda uyarıyoruz" açıklaması yaptı.

Netanyahu ve Ganz Washington'a birlikte gidecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump-Netanyahu görüşmesinde iki ülkenin "ortak bölgesel ve ulusal güvenlik çıkarlarının" ele alınacağı kaydedildi. Trump, Washington'daki görüşmelere Netanyahu'nun yanı sıra muhalefet lideri Benny Gantz'ı da davet etmişti. Trump, iki liderin de daveti kabul etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu açıklayarak meclis seçimleri öncesinde en önemli iki adayın da ABD yönetimini ziyaret etmesini "eşi görülmemiş" bir durum olarak nitelendirmişti. Trump'ın iki liderle birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı görüşeceği henüz kesinlik kazanmadı.

İsrail'de seçmenler 2 Mart'ta bir yıl içinde üçüncü kez sandığa gidecek. Geçen yıl Nisan ve Eylül aylarında düzenlenen seçimlerde Netanyahu da Gantz da mecliste hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamamıştı. Kasım ayında hakkında rüşvet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla iddianame hazırlanan Netanyahu, soruşturmaları "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

AFP,rtr/BK,JD

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