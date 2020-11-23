Trump Zaman Kazanmaya mı Çalışıyor?

Amerika’da seçimlerin üzerinden 2 haftadan uzun bir zaman geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Demokrat Joe Biden. Ancak Başkan Donald Trump yenilgiyi hala kabul etmiş değil. Bununla birlikte resmi geçiş süreci de aradan geçen günlere rağmen başlamadı. Geçis sürecinin başlamaması Biden ve ekibinin işlerini zorlaştırırken, Amerikalılar da pek de alışık olmadıkları sancılı bir sürece tanıklık ediyor. Amerika’da 3 Kasım seçimleri geride kaldı ama sonuçlarıyla ilgili tartışmalar sona ermedi. Tartışmanın sona ermemesinin nedeni Başkan Donald Trump’ın kendisini seçimin galibi olarak nitelemesi ve bazı eyaletlerde süreci yargıya taşıması. Ancak oylar sayıldıkça rakibi Joe Biden’la arasındaki fark ülke genelinde artıyor. Biden’ın oy oranı yüzde 51’e yükseldi, aradaki fark nerdeyse yüzde 4. Oy farkı da 6 milyona ulaşmış durumda. Trump ve ekibi seçimin kaderini belirleyen eyaletlerden Nevada, Arizona, Pensilvanya, Michigan, Wisconsin, Georgia’da itirazlarını sürdürüyor. Georgia’da fark yüzde 1’den az olduğu için yapılan ikinci oy sayımından da Trump’ın beklediği sonuç çıkmadı. Pennsylvania’da mahkeme Trump ekibinin sonuçlarla ilgili talebini geri çevirdi ama Trump ekibi bir başka mahkemeye yine başvurdu.

Wisconsin’de iki bölgede Trump ekibinin isteği ve masrafları da karşılamasıyla yeniden sayım yapılma kararı alındı ancak oradan da sonucu değiştirecek bir haber beklenmiyor. Trump ekibi söz konusu 6 eyalette verdiği hukuki mücadelede de şu ana kadar mahkemelerden istediği bir yanıt alamadı. Uzmanlar 8 Aralık’a kadar eyaletlerin sonuçları netleştirip bildirmesi gerektiğini hatırlatıyorlar ve Trump ekibinin zaman kazanmaya çalıştığını belirtiyorlar. Trump’ın amacının söz konusu eyaletlerde seçim sonuçlarının onaylanmasını engellemek olduğu belirtiliyor. Chicago Üniversitesi’nden Profesör Jonathan Masur, “Trump’ın gündeme getirdiği bu yasal zoruluklar temelde değersiz. Eğer değerli bile olsalar ki çoğu değil, seçimin sonucunu değiştirmeyecek. Bazı oy pusularını sağda solda bulabilirler. Bu tür durumlar 2000’de olanlar nedeniyle oldukça önemli. Çünkü Florida’da 500 oyla sonuç netleşmişti. Eğer konu orda burda bulunan 500 oysa durumla ilgili bu yasal meydan okumalardan biri yerinde olabilir. Ancak Biden bütün bu eyaletlerde binlerce oy farkla kazanıyor. Yani yasal meydan okumaların bir etkisi olmayacak” diyor.

Trump’ın yenilgiyi kabul etmemesi ve federal daireleri yöneten GSA’ın Biden’ı henüz kazanan olarak nitelememesi nedeniyle geçiş süreci de resmen başlamış değil. Bu nedenle Biden ve ekibi resmi yetkililerden bilgi alamıyor, alması gereken federal kaynağa ulaşamıyor ve ekibinde yer alacak muhtemel isimler gerekli güvenlik soruşturmasından geçemiyor. Biden’a güvenlik konularında resmi yetkililerden bilgi de verilemiyor. Geçiş sürecinin resmen başlamamasının salgın konusunda atılacak adımları da zorlaştıracağı, zaman kaybına neden olacağı ve bunun da hayati önemde olduğu dile getiliyor. Hukuk süreci, geçis sürecinin resmen başlamamasına ek olarak Başkan Trump’ın böyle bir dönemde pek de alışık olunmadık şekilde, savunma bakanı ve İç Güvenlik Bakanlığı Siber Güvenlik Birimi Direktörü gibi bazı önemli yetkilileri görevden alması, 20 Ocak’taki yemin törenine kadar Amerika’yı hareketli günlerin bekediğinin işareti gibi. Chicago Üniversitesi’nden Masur, “Biden’ın başkanlığının başlamasına yaklaşık 10 ay var. Başkan Trump kalan sürede topal ördek durumunda olacak. Ama bu süre içinde çok fazla zarar verebilir. En basiti Biden ve ekibiyle işbirliği yapmaz. Bu da Biden’ın başkanlığına zorlu bir başlangıç yapmasına neden olur. Buna ek olarak federal yönetimin çalışmasını herhangi bir yolla sabote edebilir. Kalan sürede tavırlarının zarar verici ve dengesiz olabileceği konusunda endişe duymak için çok fazla neden var” diyor.