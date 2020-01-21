HABER
  4. Trump: “Zaman kötümser değil iyimser olma zamanıdır”

Trump: “Zaman kötümser değil iyimser olma zamanıdır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forum (WEF) 50.

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forum (WEF) 50. yıl açılışında konuşma yaparak, “Zaman kötümser olma değil, iyimser olma zamanıdır” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forum’un (WEF) 50. yıl açılış konuşmasını yapmak üzere sahnede yerini aldı. Trump, konuşmasına ABD’nin Başkanlığını yaptığı süre boyunca ülkede yaşanan gelişmelerden söz ederek “Amerikan rüyası geri döndü, her zamankinden de büyük ve daha iyi bir şekilde” ifadelerini kullanırken, Çin’le gerçekleştirilen ekonomik anlaşmaya değinerek “Çin ile olan ilişkimiz muhtemelen daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı” dedi. Trump, İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkında “harika bir Başbakan” ifadelerini kullanmasının ardından Brexit anlaşmasına değinerek, Johnson’la büyük bir ticari anlaşmaya imza atmak istediğini belirtti.
Başkan Trump, Greta Thunberg ve diğer iklim aktivistlerine gönderme yaparak “Kıyamet kehanetlerini reddetmeliyiz. Zaman kötümser olma değil iyimser olma zamanıdır” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm''Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm'
Trump: Zaman kötümser değil iyimser olma zamanıdırTrump: Zaman kötümser değil iyimser olma zamanıdır
Bakan Varank: “Kazayla ilgili şeffaf bir soruşturma yürütülmesi İran’ın dünya imajına katkı sağlayacaktır”Bakan Varank: “Kazayla ilgili şeffaf bir soruşturma yürütülmesi İran’ın dünya imajına katkı sağlayacaktır”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

AK Partili belediye başkanından skandal yorumla ilgili açıklama

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de tepki çeken evsizlerin hastaneden çıkarılması olayıyla ilgili açıklama

Evsizlerin hastaneden çıkarılması olayıyla ilgili açıklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Projesi İhalesini iptal etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Projesi İhalesini iptal etti

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit etmişti! Rapor hazırlandı: Cezai ehliyeti...

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Rapor hazırlandı: Cezai ehliyeti...

Hamile ablasını öldürmüştü, dehşet anlarını anlattı: Kalbine kulağımı dayadım, atmıyordu

Hamile ablasını öldürmüştü, dehşet anlarını anlattı

Avukatlık bürosunda silah sesli! Yaralılar var

Avukatlık bürosunda silah sesleri

Kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında 17'nci güne girildi! Anne Doku'dan yürek dağlayan söz

17 gündür haber alınamıyor! Çalışmalar oraya kaydırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.