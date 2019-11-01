Trump: ‘Zelenski Görüşmesinin Dökümünü Canlı Yayında Okuyabilirim’

Başkan Donald Trump, hakkında azil soruşturmasının açılmasına neden olan Ukrayna lideriyle tartışmalı telefon görüşmesine Twitter’dan sık sık atıf yaparak, büyük harflerle “dökümünü okuyun” diye yazıyor. Trump şimdi bunu televizyon canlı yayınında belki de kendisinin yapabileceğini söyledi.

Washington Examiner gazetesine konuşan Trump, Kongre’deki azil soruşturması sürecinde işbirliği yapmayacağını belirtti. Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’den 2020 seçimlerinde olası rakibi Joe Biden ve oğlunu araştırmasını istediği 25 Temmuz tarihli telefon görüşmesinin dökümünü sesli okuyabileceğini de kaydetti.

Başkan Trump, görüşmede sakıncalı bir unsurun olmadığı görüşünü yinelerken, “Bir zaman gelince belki canlı yayında sohbet tarzında otururum ve görüşmenin dökümünü okurum çünkü insanlar bunu duymalı. Okuduğunuz zaman bunun sorunsuz bir görüşme olduğunu göreceksiniz” diye konuştu.

Trump’ın bahsettiği sohbet yöntemi, eski ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt’ın Büyük Bunalım sırasında ekonomik zorluklar çeken Amerikalılar’ı rahatlatmak için akşamları onlara gayri-resmi bir formatta hitap etmesini hatırlatıyor.