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Trump: ‘Zelenski Görüşmesinin Dökümünü Canlı Yayında Okuyabilirim’

01.11.2019 20:15 | Son Güncelleme

Trump, Kongre’deki azil soruşturması sürecinde işbirliği yapmayacağını söyledi, bununla birlikte Ukrayna lideriyle tartışmalı telefon görüşmesinin dökümünü canlı yayında okuyabileceğini kaydetti

Trump: ‘Zelenski Görüşmesinin Dökümünü Canlı Yayında Okuyabilirim’

Başkan Donald Trump, hakkında azil soruşturmasının açılmasına neden olan Ukrayna lideriyle tartışmalı telefon görüşmesine Twitter’dan sık sık atıf yaparak, büyük harflerle “dökümünü okuyun” diye yazıyor. Trump şimdi bunu televizyon canlı yayınında belki de kendisinin yapabileceğini söyledi.

Washington Examiner gazetesine konuşan Trump, Kongre’deki azil soruşturması sürecinde işbirliği yapmayacağını belirtti. Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’den 2020 seçimlerinde olası rakibi Joe Biden ve oğlunu araştırmasını istediği 25 Temmuz tarihli telefon görüşmesinin dökümünü sesli okuyabileceğini de kaydetti.

Başkan Trump, görüşmede sakıncalı bir unsurun olmadığı görüşünü yinelerken, “Bir zaman gelince belki canlı yayında sohbet tarzında otururum ve görüşmenin dökümünü okurum çünkü insanlar bunu duymalı. Okuduğunuz zaman bunun sorunsuz bir görüşme olduğunu göreceksiniz” diye konuştu.

Trump’ın bahsettiği sohbet yöntemi, eski ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt’ın Büyük Bunalım sırasında ekonomik zorluklar çeken Amerikalılar’ı rahatlatmak için akşamları onlara gayri-resmi bir formatta hitap etmesini hatırlatıyor.

Trump yönetimi Eylül ayında 30 dakikalık telefon görüşmesinin birebir olmasa da yardımcılarının hazırladığı notlara dayanan ayrıntılı dökümünü yayımlamıştı. Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk parti konumundaki Demokratlar, görüşmede konuşulanlar hakkında istihbarat camiasından bir yetkilinin ihbarı üzerine konuyu derinlemesine incelemeye başladı.

Bugüne kadar Trump hakkında azil sürecinin başlaması konusunda çekimser kalan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin de ihbar sonrasında çizgisini değiştirmesiyle azil süreci soruşturması başlatıldı. Temsilciler Meclisi dün onayladığı tasarıyla, Trump’ın Ukrayna’dan eski Başkan Yardımcısı Biden ve oğlu Hunter Biden’ı araştırmasını istemesi üzerinde yürütülen soruşturmayı resmileştirdi.

Soruşturma, Trump’ın, federal yasaları delerek Amerikan seçimlerine dışarıdan müdahale ve yardım talebinde bulunup-bulunmadığı konusuna odaklanıyor. Demokratlar, Trump’ın, Ukrayna’ya ayrılan ancak askıya aldığı 391 milyon dolarlık Amerikan yardımını serbest bırakmak için Ukrayna lideri Zelenski’ye Biden hakkında soruşturma başlatmasını koşul olarak koyup koymadığını araştırıyor.

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