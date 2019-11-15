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Trump-Zelenski ikinci görüşmesinin dökümleri de yayımlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2019 18:09 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında 21 Nisan'da Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinden sonra yapılan ilk telefon görüşmesinin dökümünü yayımladı.

ABD, (DHA)- Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında 21 Nisan'da Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinden sonra yapılan ilk telefon görüşmesinin dökümünü yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile 25 Temmuz’da telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve 2020 seçimlerinde muhtemel rakibi Joe Biden’ın soruşturulması için Zelenski’den yardım istemişti. Görüşmenin dökümü yayımlandıktan sonra ABD Kongresi’nde Trump’a yönelik azil soruşturması başlatılmıştı. Beyaz Saray, iki lider arasındaki 21 Nisan’da yapılan ilk telefon görüşmesinin dökümünü de yayımladı. Yayımlanan dökümde, Trump'ın Zelenski'yi seçim zaferi için tebrik ettiği, Zelenski'nin ise Trump'ı Ukrayna'ya davet ettiği görüldü. Dökümde Joe Biden ile ilgili bir konuşmanın geçmediği ve iki liderin daha çok birbirlerini ülkelerine davet ettikleri görüldü.

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