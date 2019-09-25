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Trump-Zelenskiy New York'ta Görüştü

25.09.2019 21:48 | Son Güncelleme

Başkan Trump New York’ta Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü. Zelenskiy, Trump hakkında azil soruşturması açılmasına sebep olan telefon görüşmesiyle ilgili, "Normal bir telefon görüşmesiydi. Kimse beni bir şeye zorlamadı” dedi. Trump da, "Baskı falan olmadı" ifadesini kullandı

Trump-Zelenskiy New York'ta Görüştü

Başkan Trump New York’ta Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü. Ukrayna Cumhurbaşkanı, tartışma yaratan ve Trump hakkında azil soruşturması açılmasıyla sonuçlanan tartışmalı telefon görüşmesiyle ilgili olarak, “Bence her şeyi okudunuz. Ben ABD’nin demokratik seçimlerine müdahil olmak istemiyorum. Normal bir telefon görüşmesiydi. Kimse beni bir şeye zorlamadı” dedi.

O anda söze giren Başkan Trump da telefon görüşmesiyle ilgili olarak “Baskı falan olmadı” ifadesini kullandı.

Trump, Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki faaliyetlerinden milyonlarca dolar para kazandığını ve bunun araştırılması gerektiğini savundu.

(SÜRECEK)

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