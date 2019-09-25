Trump-Zelenskiy New York'ta Görüştü

Başkan Trump New York’ta Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü. Ukrayna Cumhurbaşkanı, tartışma yaratan ve Trump hakkında azil soruşturması açılmasıyla sonuçlanan tartışmalı telefon görüşmesiyle ilgili olarak, “Bence her şeyi okudunuz. Ben ABD’nin demokratik seçimlerine müdahil olmak istemiyorum. Normal bir telefon görüşmesiydi. Kimse beni bir şeye zorlamadı” dedi.

O anda söze giren Başkan Trump da telefon görüşmesiyle ilgili olarak “Baskı falan olmadı” ifadesini kullandı.

Trump, Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki faaliyetlerinden milyonlarca dolar para kazandığını ve bunun araştırılması gerektiğini savundu.

(SÜRECEK)

