Trump zorda! Taziye ziyaretinde protesto edildi!

Başkan Trump'a eşi Melania Trump'ın yanı sıra kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kuchner da eşlik etti.

Pittsburgh sokaklarında ise yüzlerce gösteri ABD Başkanı'nı protesto etti.

Haham Jeffrey Myers tarafından karşılanan Trump, 'ABD tarihinin en çok can kaybına neden olan Yahudi karşıtı silahlı eylemi' olarak anılan saldırının yaşandığı Yaşam Ağacı (Tree of Life) sinagoguna gitti.

Trump, Pittsburgh ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalarda Yahudi düşmanlığını kınadığını söylemişti.

TRUMP NEDEN PROTESTO EDİLDİ?

ABD Başkanı'nı eleştirenler, Trump'ın hem sosyal medyadaki hem de basın önündeki söyleminin aşırı milliyetçi beyazları ve neo-Nazi grupları cesaretlendirdiğini söylüyor.

Trump'ın özellikle Müslümanları ve göçmenleri hedef alan açıklamalarının toplumda kutuplaşmaya yol açtığını savunanlar da var.

Pittsburgh kentinden bazı Yahudi cemaati temsilcileri ile Demokrat Partili belediye başkanı Bill Peduto, Trump'ın ziyaretine karşı çıkmışlardı.

Pittsburgh Yahudi cemaati üyeleri tarafından kaleme alınan ve 70 binden fazla kişi tarafından imzalanan açık mektupta, Başkan Trump beyaz milliyetçiliğini tamamen reddetmediği sürece ziyaretinin hoş karşılanmayacağı belirtildi.