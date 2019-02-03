Trump, “Zorunda kalırsak geri geliriz. Çok hızlı uçaklarımız, çok iyi kargo uçaklarımız var. Çok hızlı gelebiliriz” dedi. Amerika Başkanı Ortadoğu’yu kastederek “Ayrılmıyorum, Irak’ta büyük bir üssümüz var” ifadesini kullandı.

Trump, “Sanırım yoruldular ve sanırım herkes yorgun. Bu sonu olmayan savaşlardan çıkmalıyız ve insanlarımızı eve getirmeliyiz. Şimdi bu istihbaratla izlemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. İzliyor olacağız ve yakından izleyeceğiz. Fakat alandaki askerler için büyük bedel ödüyorsunuz. Orduya yüzmilyarlarca dolar harcıyoruz. Dünyanın polisleri biziz” dedi.

Trump, Irak’taki askeri üssü tutmak istediğini çünkü İran’ı izlemek istediğini vurguladı. Irak’ta inşa edilmiş inanılmaz ve pahalı bir askeri üsleri bulunduğunu kaydeden Trump, bu üssün Ortadoğu’nun bütün problemli bölgelerini görebilmek için çok iyi konuşlanmış olduğunu söyledi.

Donald Trump, “Birçok insanın anlamadığı bu. İzlemeye devam edeceğiz ve eğer problem olursa, eğer birileri nükleer silah ya da başka şeyler yapmaya çalışırsa onlar yapmadan bizim haberimiz olacak” dedi.

“Hükemet kapanması da olabilir, ulusal acil durum ilanı da”

Trump Meksika sınırına istediği duvar bütçesi için hükümetin bir kez daha kısmi olarak kapanması ihtimalini dışlamadı, Kongre’yi devre dışı bırakarak ulusal acil durum ilan edebileceğinin de mesajını verdi.

“Her seçenek masada” diyen Trump, “bu ulusal acil durum, bu ülkemizin insan kaçakçıları tarafından gerçek bir işgali” dedi.

“Duvara ihtiyacınız var” diyen Trump, “duvara ihtiyacınız yok diyenler sadece oyun oynuyor” ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi eleştiren Trump, Pelosi’nin ülke için çok kötğ olduğunu düşündüğünü söyledi. Pelosi’yi siyasi puan kazanmak istemekle suçlayan Trump, bunun çok kötü siyaset olduğunu düşündüğünü çünkü Pelosi’nin sınırları açmak istediğini kaydetti. Trump’a göre Pelosi insan kaçakçılığını önemsemiyor.