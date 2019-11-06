HABER

Trump'a azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar gelecek hafta başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 19:51 | Son Güncelleme

Trump'a azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar gelecek hafta başlıyor

WASHINGTON (AA) - ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumların gelecek hafta başlayacağı bildirildi.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi azil soruşturması kapsamındaki ilk kamuya açık oturumlarını gelecek hafta yapacak." bilgisini paylaştı.

ABD'nin 2006-2009 yıllarındaki Kiev Büyükelçisi William Taylor ve Dışişleri Yetkilisi George Kent'in 13 Kasım Çarşamba günü kamuya açık oturumda ifade vereceğini belirten Schiff, mayıs ayına kadar ABD'nin Kiev Büyükelçiliği görevini yürüten Marie Yovanovitch'in de 15 Kasım Cuma günü ifade vereceğini kaydetti.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Mudanya AK Parti kırsalda meseleleri çözüyorMudanya AK Parti kırsalda meseleleri çözüyor
Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltıElazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azil Temsilciler Meclisi

En Çok Okunan Haberler

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

İğrenç mesaj! Ünlü oyuncu ifşa etti

İğrenç mesaj! Ünlü oyuncu ifşa etti

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı

Eşi de dahil tüm aile üyeleri yakalandı!

Arkeolog Aykut Çınaroğlu, 20 yıldır kazı yaptığı alanın yanına defnedildi

Vasiyeti yerine getirildi! Oraya defnedildi

İstanbul'da 3 milyon TL'lik dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

3 milyon TL'lik dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi: 2 yaralı

İstanbul'da minibüs devrildi! Yaralılar var

Kuduz tespit edilen mahalle karantinaya alındı

Mahalle karantinaya alındı! Hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: Türkiye’nin depreme hazırlıklı olması, hasarı yüzde 70 oranda düşürebilir

Japon deprem uzmanında 'Marmara depremi' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.