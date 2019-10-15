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Trump'a azil soruşturmasının odağındaki oğul Biden ilk kez konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 20:21 | Son Güncelleme

ABD'nin eski Başkan Yardımcısı ve 2020 Başkanlık seçimleri aday adayı olan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden: - "(Ukrayna ve Çin gibi ülkelerdeki bazı firmalarla yolsuzluğa bulaştığı iddiaları) Geçmişe bakınca yanlış kararlar verdiğimi düşünüyorum. Bu kararlar yanlıştı, ancak yanlış bir şey yapmadım. Babama zarar vermek isteyen bazı etiksiz kişilere, yasa dışı eylemlerde bulunmaları için fırsat verdim. Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Ancak ben yanlış bir şey yapmadım" - "Soyadım Biden olmasaydı muhtemelen hayatımda olan birçok şey olmazdı" - "(Donald Trump-Vladimir Zelenskiy konuşmasının dökümü) Her Amerikalı gibi ben de bu metni okuyunca şok oldum"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin eski Başkan Yardımcısı ve 2020 Başkanlık seçimleri aday adayı olan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, Ukrayna ve Çin gibi ülkelerdeki bazı firmalarla yaptığı anlaşmaları savundu, ancak "yanlış kararlar" verdiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasının odağındaki isim olan Hunter Biden, hakkındaki iddialara ilişkin ilk kez Amerikan ABC kanalına mülakat verdi.

Hunter Biden, Ukrayna ve Çin gibi ülkelerdeki bazı firmalarla yolsuzluğa bulaştığı iddialarına, "Geçmişe bakınca yanlış kararlar verdiğimi düşünüyorum. Bu kararlar yanlıştı, ancak yanlış bir şey yapmadım. Babama zarar vermek isteyen bazı etiksiz kişilere, yasadışı eylemlerde bulunmaları için fırsat verdim. Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Ancak ben yanlış bir şey yapmadım." yanıtını verdi.

- "Soyadım Biden olmasaydı muhtemelen hayatımda olan birçok şey olmazdı"

Hunter Biden, Ukrayna merkezli enerji şirketi Burisma'nın yönetim kurulu koltuğuna soyadı nedeniyle mi getirildiği sorusuna, "Soyadım 'Biden' olmasaydı muhtemelen bu koltukta oturamazdım. Soyadım Biden olmasaydı muhtemelen hayatımda olan birçok şey olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Joe Biden'ın oğluna Çin'deki iş anlaşmaları için yardım ettiği iddiasına ilişkin ise Hunter Biden, "Her yere babamla seyahat ediyorum. 2013'te de Çin'e babamla gittim, kızım da orada seyahatteydi." ifadesini kullandı.

Hunter Biden, Beyaz Saray'ın Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in görüşmesinin dökümünü yayımlaması için ise "Her Amerikalı gibi ben de bu metni okuyunca şok oldum." şeklinde konuştu.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Donald Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

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Azil Hunter Biden

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