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Trump’a ‘beceriksiz’ dedi, istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 15:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’a “beceriksiz” dediği ifade edilen İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch, istifa etti.İngiliz medyası geçtiğimiz günlerde, İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch’a ait diplomatik yazışmalar olduğu öne sürülen metinler yayımlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’a “beceriksiz” dediği ifade edilen İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch, istifa etti.
İngiliz medyası geçtiğimiz günlerde, İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch’a ait diplomatik yazışmalar olduğu öne sürülen metinler yayımlamıştı. Bu metinlerde İngiliz Büyükelçi Darroch, ABD Başkanı Donald Trump’ın "beceriksiz" olduğuna ilişkin ifadeler kullanmıştı. Başkanı Donald Trump’ın "Artık kendisiyle işimiz olmayacak" ifadesini kullandığı Darroch, bugün görevinden istifa etti. Darroch istifa mektubunda, “Görevim bu yılın sonunda bitmemesine rağmen, mevcut koşullar altında yeni bir büyükelçi atanmasının doğru olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Darroch’un istifasına İngiltere Dışişleri Bakanlığından da doğrulama geldi.
İngiliz medyasında yayımlanan bir haberde, İngiliz Büyükelçi Darroch’ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış ve bu metinlerde ABD Başkanı Trump’ın “beceriksiz” olduğu ifadeleri kullanılmıştı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı, yayınlanan bu haberi yalanlamamıştı.

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