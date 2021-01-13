Trump’a Bir Sosyal Medya Engeli de Youtube’dan

ABD'de destekçilerinin geçen hafta Kongre binasını işgalinin ardından Başkan Donald Trump'a bir engel de video paylaşım platformu Youtube'dan geldi. Donald Trump’ın Youtube kanalı, şiddete teşvik politikalarını ihlal ettiği için askıya alındı.

Alphabet'in sahibi olduğu Youtube, Trump'ın kanalına yeni içerik yüklenmesini ve kanaldan canlı yayın yapılmasını yedi gün süreyle yasakladığını duyurdu. Bu sürenin uzatılabileceğini de açıklayan Youtube, geçmiş videoların altında kullanıcıların yorum yapma seçeneğini de süresiz olarak devre dışı bıraktı.

Şirket, Trump'ın kanalının askıya alınması kararının, Salı sabahı Youtube platformunda yayınlanan bir basın toplantısında yaptığı yorumların ardından alındığını kaydetti.

Açıklamada, ‘’Süren şiddet potansiyelinin yarattığı endişeler ışığında Donald Trump'ın kanalına yüklenen yeni içeriği kaldırdık" ifadeleri kullanıldı.

ABD medeni haklar grupları, haber ajansı Reuters'a yaptıkları açıklamada, Trump'ın kanalını kaldırmaması halinde Youtube’a karşı bir reklam boykotu örgütlemeye hazır olduklarını açıklamıştı.