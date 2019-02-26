Trump’a Cinsel Taciz Davası

Başkan Donald Trump’ın geçmişte seçim kampanyasında görev alan bir kadın, 2016’da Florida eyaletinin Tampa kentindeki bir mitingde kendisini rızası dışında öptüğünü öne sürdüğü Trump’a dava açtı.

Alva Johnson, Florida’da bir bölge mahkemesinde açtığı davada, yaşandığı iddia ettiği olayın, Trump’ın “kadınlara karşı tacizkar davranış şeklinin bir parçası” olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, suçlamayı “saçma olarak niteledi. Sanders, “Böyle bir şey asla olmadı ve çok güvenilir nitelikte birden fazla görgü tanığının ifadesine de doğrudan ters düşüyor” dedi.

Trump başka kadınların da kendisine yönelik zorla öpme va taciz suçlamalarını reddetmişti.

Bu son açılan davada da olayın 24 Ağustos 2016’da bir miting öncesinde kampanyaya ait RV tipi aracın içerisinde yaşandığı öne sürülüyor. İddiaya göre “Trump, Johnson’ı elinden kavradı ve kadın çalışana nefesini hissettirecek kadar yaklaştı, Johnson öpmekten kaçınmak için yüzünü çevirdi ancak Trump yine de ağzının kenarından onu öpmeyi başardı.”