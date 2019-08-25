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Trump’a Cumhuriyetçi Rakip

25.08.2019 23:42 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçi Parti eski Kongre üyesi Joe Walsh, Cumhuriyetçi Parti başkanlık adaylığı için Donald Trump’a rakip olduğunu açıkladı

Trump’a Cumhuriyetçi Rakip

Cumhuriyetçi Parti eski Kongre üyesi Joe Walsh, Cumhuriyetçi Parti başkanlık adaylığı için Donald Trump’a rakip olduğunu açıkladı.

57 yaşındaki Walsh bu açıklamasını ABC News’a yaptı.

Walsh bir dönem Temsilciler Meclisi üyeliği yapmış, 2012’de yeniden seçilme çabasında başarılı olamamıştı.

Walsh, Trump’ı kastederek “adayım çünkü yetersiz” ifadesini kullandı.

Walsh, Trump için “beceriksiz”, “bağnaz”, “narsist” ifadelerini de kullandı.

Joe Walsh, “biri ileri atılmalı ve bir alternatif olmalı” dedi.

Trump’a ülke genelinde destek verenlerin oranı yüzde 40’larda ancak Cumhuriyetçi Partili seçmenin yüzde 80’ini Trump’a destek veriyor.

Yaklaşık 20 Demokrat isim 3 Kasım 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump’ın karşısına rakip çıkmak için çabalıyor.

Walsh ise Trump’a adaylık için rakip olacağını belirten ikinci Cumhuriyetçi isim.

Nisan ayında da eski Massachusetts Valisi Bill Weld adaylığını açıklamış ancak çok az destek görmüştü.

Walsh’ın ne kadar destek göreceği de belli değil.

Bu arada Beyaz Saray eski iletişim direktörü Anthony Scaramucci de Trump’ın karşısına parti içinde rakip çıkarmak için çaba harcayacağını açıklamıştı.

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