"Trump'a Direnen Bilim Adamları Var" Diyen Yetkili İzne Ayrıldı

Corona virüsü konusunda Başkan Donald Trump’a karşı direne bilim adamlarının olduğu yönünde komplo teorilerini gündeme getiren ABD Sağlık Bakanlığı yetkilisi Michael Caputo iki ay izne ayrıldı. ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Caputo’nun kendi sağlığına ve ailesine odaklanacağı belirtildi. Siyasi bir atama olan ve Başkan Donald Trump’a sadık bir isim olarak bilinen Michael Caputo bakanlığın baş sözcüsü görevindeydi. Sağlık sektöründe bir tecrübesi olmayan Michael Caputo, geçtiğimiz hafta sonu ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (CDC) haftalık bilimsel yayını üzerinde editoryal denetimi ele geçirme girişiminde bulunduğu haberleriyle gündeme gelmişti. Caputo, Facebook sayfasında yer alan görüntülü bir kayıtta, hükümet kurumlarında görev yapan bilim adamlarının Başkan Trump’a karşı direnişte olduklarını iddia etmiş, CDC’de çalışan araştırmacıları Başkan Trump’ın seçimi kazanmasını önlemek amacıyla komplo kurmakla suçlamıştı. Michael Caputo, 31 Temmuz günü Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan podcast yayınında hükümetteki Demokratlar’ı ve medyayı hedef alarak başkanı cezalandırmak için aşının bulunmasını istememekle suçlamıştı.

Facebook sayfasındaki canlı yayında ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) içinde Trump'a karşı bir direniş birimi olduğunu iddia eden Caputo, 3 Kasım'daki seçimleri Trump'ın kazanması halinde, onun rakibi olan Joe Biden'ın seçimde yenilgiyi kabul etmeyeceğini düşündüğünü söylemiş, seçimden sonra şiddet olaylarının yaşanacağını söylemişti. Washington Senatörü Patty Murray, Caputo’nun istifa etmesi gerektiğini söylemiş, Cumhuriyetçi senatörlerse konuyla ilgili olarak sessiz kalmayı tercih etmişti. Medya tecrübesi olan asker kökenli Michael Caputo, Trump’ın 2016 seçimi kampanyası sırasında New York eyaletinde Cumhuriyetçi Parti ön seçiminde kazandığı zaferde önemli rol oynamıştı. Michael Caputo, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin Kongre’deki soruşturmayı engellemek, tanıklara gözdağı vermek ve yanlış beyanda bulunmak suçlarından 40 ay hapis cezası alan ancak Başkan Trump tarafından affedilen Roger Stone’la kardeş ilişkisine sahip olduğunu söylemişti.