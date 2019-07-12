Trump'a ekip dayanmıyor

Trump sekiz bakan eskitirken, onlarca bürokratın da işine son verdi.ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 2,5 yıllık görev süresi boyunca sekizi bakan olmak üzere çok sayıda hükümet yetkilisi ve üst düzey bürokratla yollarını ayırdı. Görevlerini bırakan üst düzey devlet yetkililerinin bazıları kendileri istifa etti, bazılarını da Trump bizzat görevden aldı.

Son olarak Çalışma Bakanı Alexander Acosta'nın cuma günü görevinden ayrılmasıyla Trump hükümetinde bir bakanlık daha vekaleten yönetilmeye başladı. Aynı durum Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıkları için de geçerli. Sözkonusu bakanlıklar vekaleten yürütülüyor.

Bakanlıkların dışında Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney de görevinden olan üst düzey bürokratardan. Ayrıca çok sayıda federal kurumun yöneticisi de görevden alındı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi de aylardır atanmadı. Nikki Haley 9 Ekim 2018'de bu görevden istifa etttiğini duyurmuştu.

Sekiz bakan ayrıldı

İşte Trump zamanında görevini bırakan ya da bırakmak zorunda kalan bakanlar ve diğer devlet görevlilerinin bazılarının listesi: