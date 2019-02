Trump’a eski avukatından suçlama

Trump: "Cohen, hapis süresini kısaltmak için yalan söylüyor" ABD Başkanı Donald Trump ise, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile tarihi zirve için Vietnam’ın başkenti Hanoi’de buluyor. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Trump, "Michael Cohen, (ne yazık ki) beni temsil eden avukatlardan biri. Ayrıca başka müşterileri de vardı. Yalan söylemek ve dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle, New York Bürosundan ihraç edildi. Trump ile ilgili olmayan kötü şeyler yaptı. Hapis süresini kısaltmak için yalan söylüyor" ifadelerini kullandı.

New York Barosundan ihraç edildi

Temyiz Mahkemesi, "Avukat Şikayet Komitesi" adlı disiplin komitesi Cohen’in, New York Barosundan kovulması için yaptığı başvuruyu değerlendirmişti. Mahkeme, Cohen’in 1992’den bu yana üyesi olduğu New York Barosundan ihracına hükmetmişti.

Cohen Aralık ayında Trump adına çalıştığı dönemdeki faaliyetlerinden suçlu bulunarak 3 yıl hapse mahkum edilmişti. Daha önce Kongre komisyonuna yalan ifade vermek, yasa dışı para ödemek, seçim kampanyası finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırmak ve Moskova’daki emlak projesi için Trump’a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekten hüküm giyen Cohen’in cezaevine girişi Mayıs ayına ertelenmişti.