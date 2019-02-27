Trump’a eski avukatından suçlama

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen, Kongre’de ifade vermeden önce yaptığı yazılı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın “ırkçı ve hilebaz” olduğunu kanıtlayan belgeler sunacağını açıkladı.

10 yıl boyunca ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatlığını yapan Michael Cohen, Kongre’de ifade vermeden önce yazılı bir açıklama yaptı. Amerikan Politico.com sitesinde yayımlanan Cohen’in açıklamasında "Trump ırkçıdır, dolandırıcıdır, hilebazdır" ifadesi yer alıyor. Cohen açıklamasında, Trump’ın “ırkçı ve hilebaz” olduğunu ifade ederek, bu suçlamaları da kanıtlayacak belgeler sunacağını dile getirdi. Cohen’in Trump’ı 2016 seçimleri öncesinde çeşitli olayları gizleme çabalarına doğrudan dahil olmakla suçlayacağı kaydedilen açıklamada Trump’ın vergi kaçakçılığına ilişkin mali belgeleri de sunabileceği ifade ediliyor.

Michael Cohen’in bugün Temsilciler Meclisi Kontrol Komisyonu’nda yarın da kamuya kapalı oturumda Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu tarafından ifadesi alınacak.

Trump: "Cohen, hapis süresini kısaltmak için yalan söylüyor"

ABD Başkanı Donald Trump ise, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile tarihi zirve için Vietnam’ın başkenti Hanoi’de buluyor. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Trump, "Michael Cohen, (ne yazık ki) beni temsil eden avukatlardan biri. Ayrıca başka müşterileri de vardı. Yalan söylemek ve dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle, New York Bürosundan ihraç edildi. Trump ile ilgili olmayan kötü şeyler yaptı. Hapis süresini kısaltmak için yalan söylüyor" ifadelerini kullandı.