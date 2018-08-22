Trump’a İki Yargı Kararı Darbesi

Amerika Başkanı Donald Trump başkanlık döneminin ve siyasi kariyerinin en riskli anlarından biriyle karşı karşıya. Kendisiyle geçmişte çok yakın çalışan ekipten iki kişi eş zamanlı olarak suçlu bulundu. Başkan Trump ise Twitter’dan meydan okumayı sürdürdü. Savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Micheal Cohen için kötü bir avukat olduğu mesajını paylaştı. Jüri tarafından hakkında 18 suçlamadan 8’inde suçlu bulunan Paul Manafort için de “Ailesi için üzülüyorum. Bu bir cadı avı” değerlendirmesini yaptı.
Trump’ı sıkıştıran ve yargıda yaşanan iki önemli gelişme dün aynı anda yaşandı. Trump’ın eski kampanya sorumlusu Paul Manafort vergi kaçakçılığı, federal hükümete yalan söylemek, yurtdışı danışmanlık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle ilgili eksik ve yalan beyanda bulunmakla suçlanıyordu. Bu davada jüri Manafort’u 18 suçlamadan 8’inde suçlu buldu. Jüri geri kalan 10 suçlama konusunda ise bir karara varamadı.
Aynı saatlerde Trump’ın eski kişisel avukatı Micheal Cohen de yine vergi kaçakçılığı ve bankacılıkla ilgili suçlarla yargılandığı davada savcılıkla işbirliği yapma yoluna gitti. Cohen, seçim kampanyalarının finansmanına ilişkin yasaların ihlali dahil bir dizi suçu işlediğini kabul etti. Cohen’in avukatı müvekkilinin bu suçları Trump’ın bilgisi dahilinde ve onun yönlendirmesiyle işlediğini söyledi. Trump’ı en çok zorda bırakan ifade de bu.
Kendi seçim kampanyası sürecinde önemli görevlerde bulunan iki ismin işlediği suçların sabitlenmesiyle Trump da başkanlığının en zorlu günlerini yaşıyor. Trump dün Charleston’daki mitinginde bir saatten uzun süre konuştu ve döneminin icraatlerini sıraladı, olumlu bir tablo bir çizdi. Destekçilerine “Bizim işimiz kazanmak” mesajını verdi.
Trump ertesi günse hem Cohen hem de Manafort ile ilgili yaşanan gelişmelere dair değerlendirmesini Twitter’dan yaptı. Savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Micheal Cohen için “İyi bir avukat arayan varsa, Micheal Cohen ile çalışmamasını şiddetle tavsiye ederim” dedi. Jüri tarafından hakkında 18 suçlamadan 8’inde suçlu bulunan Paul Manafort için de “Ailesi için üzülüyorum. Bu bir cadı avı” değerlendirmesini yaptı.
Trump’ın eski kampanya yöneticisi Manafort, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’ın getirdiği suçlamalarla itham edilmişti. Trump’ın eski avukatı Cohen ise seçim öncesinde porno yıldızı Stormy Daniels ile bir Playboy mankenine sessiz kalmaları için para ödendiği ve bunu da Trump ile birlikte ayarladıklarını anlatarak suçunu kabul etmişti.
Hukuk uzmanlarına göre, Trump açısından Cohen davası daha fazla siyasi risk barındırıyor. Çünkü Cohen seçim kampanyası sırasında kadınlara sus payı verildiğini, Trump’ın ve kendisinin bu süreçteki rollerini de açıkça anlatmış bulunuyor. Uzmanlara göre, bu noktadan sonra Trump’ın Cohen’in itirafını itibarsızlaştırması pek mümkün görünmüyor. Trump’ın avukatı Rudy Guilliani ise durumdan tamamen Cohen’i sorumlu tutarak “Federal hükümetin Cohen’e getirdiği suçlamalar arasında Başkan Trump’a yönelik bir suçlama iddiası yok” açıklaması yaptı.
Trump’ın yakın çalışma ekibi kamuoyuna yönelik açıklamalarda Trump’ı doğrudan etkileyecek bir durum yok dese de perde arkasında bir endişe var. Trump ile yakın çalışan pek çok kişiye göre, Cohen, Trump için Rusya soruşturmasından bile daha büyük bir tehdit. Çünkü Trump’ın emlak zengini olduğu dönemden bu yana onunla yakın çalışmış bir isim. Trump’ın bu süreci nasıl gördüğünü bilen ancak isim vermeyen kaynaklara göre, Trump, Manafort davasını da özel yetkili savcı Mueller’dan bir uyarı işareti olarak algılıyor. Mahkeme sürecini takip ederken Trump’ın kendisine yakın isimlere büyük oğlu Donald Trump Jr’ın bir noktada yargılanabileceğine dair endişesini dile getirdiği belirtiliyor.
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