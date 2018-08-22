Trump’a İki Yargı Kararı Darbesi

Amerika Başkanı Donald Trump başkanlık döneminin ve siyasi kariyerinin en riskli anlarından biriyle karşı karşıya. Kendisiyle geçmişte çok yakın çalışan ekipten iki kişi eş zamanlı olarak suçlu bulundu. Başkan Trump ise Twitter’dan meydan okumayı sürdürdü. Savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Micheal Cohen için kötü bir avukat olduğu mesajını paylaştı. Jüri tarafından hakkında 18 suçlamadan 8’inde suçlu bulunan Paul Manafort için de “Ailesi için üzülüyorum. Bu bir cadı avı” değerlendirmesini yaptı.

Trump’ı sıkıştıran ve yargıda yaşanan iki önemli gelişme dün aynı anda yaşandı. Trump’ın eski kampanya sorumlusu Paul Manafort vergi kaçakçılığı, federal hükümete yalan söylemek, yurtdışı danışmanlık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle ilgili eksik ve yalan beyanda bulunmakla suçlanıyordu. Bu davada jüri Manafort’u 18 suçlamadan 8’inde suçlu buldu. Jüri geri kalan 10 suçlama konusunda ise bir karara varamadı.

Aynı saatlerde Trump’ın eski kişisel avukatı Micheal Cohen de yine vergi kaçakçılığı ve bankacılıkla ilgili suçlarla yargılandığı davada savcılıkla işbirliği yapma yoluna gitti. Cohen, seçim kampanyalarının finansmanına ilişkin yasaların ihlali dahil bir dizi suçu işlediğini kabul etti. Cohen’in avukatı müvekkilinin bu suçları Trump’ın bilgisi dahilinde ve onun yönlendirmesiyle işlediğini söyledi. Trump’ı en çok zorda bırakan ifade de bu.