Trump'a karşı nükleer saldırı önlemi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "dengesiz" olarak tanımladığı Başkan Donald Trump'ın görevindeki son günlerde bir nükleer saldırıya kalkışmaması için Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile görüştüğünü bildirdi. Demokrat Partili Pelosi, Milley ile Trump'ın 20 Ocak'ta koltuğunu devredene kadar herhangi bir askeri husumete yol açmasına veya nükleer silah ateşleme kodlarına erişmesine karşı alınabilecek önlemleri görüştüğünü kaydetti.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat üyelere bir mektup gönderen Pelosi, "Bu dengesiz başkanın durumu bundan daha tehlikeli olamaz. Amerikan halkını, ülkemize ve demokrasimize yönelik dengesiz saldırısından korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadesinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı, Pelosi'nin bahsettiği görüşmeyle ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

Başkanın nükleer saldırı yetkisi

ABD'de nükleer saldırı emrinin işleyiş sürecine göre, nükleer silah kullanma yetkisi sadece başkana ait. Nükleer saldırı planları "acil durum çantası" adı verilen siyah bir çantada bulunuyor. Bu çanta başkanın gittiği her yerde yanında bulunuyor ve özel olarak korunuyor. Başkan saldırıya karar verdiği zaman çantadaki planlardan birini seçiyor ve bunu Pentagon'a iletiyor.