Trump'a karşı yargı süreci başladı

Mahkeme aşamasının sonunda karar, jüri heyeti sıfatıyla 100 senatör tarafından verilecek.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump hakkındaki azil sürecinde yargılama dönemi, iddianamenin okunmasıyla başladı. Davada azil savcısı sıfatıyla yer alan yedi üyeden biri olan Demokrat Partili Adam Schiff, Senato'da Ukrayna Skandalı ile ilgili azil maddelerini okudu. "Görevi kötüye kullanma" ve "Kongre'nin engellenmesi" gibi suçlamaların yer aldığı iddianame Senato tarafından kabul edildi.

Senato kürsüsünden iddianameyi okuyan Adam Schiff, "Donald J. Trump, başkanlık makamının gücünü kötüye kullanmıştır" dedi. Trump'ın Ukrayna hükümetini, bir sonraki ABD başkanlık seçimleri sürecine dahil olmaya zorladığını ifade eden Schiff, Başkan‘ın daha sonra da skandalın Temsilciler Meclisi'nde soruşturulmasını engellediğini belirtti.

Bu arada Başkan Donald Trump'ın görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davayı ABD Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts yönetecek. Senato'da en uzun süre görev yapan Cumhuriyetçi Chuch Grassley tarafından yemin ettirilen John Roberts, görevine resmen başladı. Ancak Roberts söz konusu dava sürecinin karar mercii olmayacak. Dava sonunda kararı, ilgili yasalar gereği yargı süreci boyunca mahkemede jüri heyeti olarak yer alacak olan 100 senatör verecek. Kendi görev yemininden sonra jüride yer alan isimlere yemin ettiren John Roberts, "Anayasa ve kanunlar doğrultusunda tarafsız bir şekilde adalete uygun davranacağım, tanrı yardımcım olsun" ifadesini kullandı.