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Trump’a “Mahkeme Emrine İtaatsizlik” Cezası

25.04.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta yargılandığı davada, mahkeme emirlerine uymayıp, istenen belgeleri sunmayarak yargıya itaatsizlik ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı

Trump’a “Mahkeme Emrine İtaatsizlik” Cezası

NEW YORK - Eski ABD Başkanı Donald Trump’a, mahkeme emirlerine uymayıp, istenen belgeleri sunmayarak yargıya itaatsizlik ettiği gerekçesiyle para cezası verildi. New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James tarafından, eski başkanın şirket ve organizasyonlarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında açılan “mahkeme emrine itaatsizlik” davasının karar duruşması bugün New York’ta yapıldı.

New York Eyaleti Birinci Yüksek Mahkemesi hakimi Arthur Engoron, mahkemenin istediği belgeleri zamanında ibraz etmeyen Trump’ı, belgeleri sunmadığı her gün için 10 bin dolar para cezasına çarptırdı.

New York Birinci Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Trump’a gönderdiği celpte 31 Mart tarihine kadar şirketinde yaptığı bazı anlaşmaların belgelerini sunmasını istemişti.

New York Eyalet Başsavcısı Letitia James, 31 Mart'ta mahkemenin istediği belgeleri sunmayan eski Başkan Trump aleyhine, “Mahkeme emrine itaatsizlik” suçlamasıyla 26 sayfalık yeni bir iddianameyle dava açmış, mahkemenin yüklü miktarda para cezası kesmesini talep etmişti.

Trump'ın savunma avukatları mahkemeye sundukları 16 maddelik itiraz dilekçesinde, New York Eyalet Başsavcısı tarafından başlatılan sivil soruşturma kapsamında istenen belgelerden hiçbirinin ellerinde olmadığını bildirmişti.

Yüksek Mahkeme Hakimi Engoron, kararın ardından yaptığı açıklamada eski Başkan Trump’a, “Sizin işinizi ciddiye aldığınızı biliyorum ama ben de kendi işimi ciddiye alıyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
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