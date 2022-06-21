Trump’a “Sahte Delege Kurulu” Suçlaması

ABD’de 6 Ocak Kongre saldırısını soruşturan komisyonun bu haftaki oturumlarda eski Başkan Donald Trump’ın 2020 seçimi sonuçlarını geçersiz kılmak için sahte seçici delege kurulu listesi göndermeyi planladığına ilişkin delil sunması bekleniyor.

CNN televizyonuna konuşan 6 Ocak komisyonu üyelerinden Demokrat Kongre üyesi Adam Schiff, “Bu plana Başkan’ın (Trump) dahil olduğunu gösteren kanıtları sunacağız. Kendi avukatlarının bu planla ilgili ne düşündüğünü gösteren delilleri de sunacağız. Buna karşı çıkan, planı uygulamayacaklarını söyleyen cesur eyalet yetkililerini göstereceğiz” dedi.

Yedi Demokrat ve iki Cumhuriyetçi üyeden oluşan 6 Ocak Komisyonu yarın ve Perşembe günü iki oturum daha düzenleyecek.

Oturumlar Adalet Bakanlığı soruşturması için de önem taşıyor

Bu haftaki oturumlarda eski başkan Donald Trump aleyhinde sunulacak deliller, Adalet Bakanlığı’nın sahte seçici kurul üyeleri planına ilişkin yürüttüğü soruşturma için de önem taşıyabilir.

ABD basınında yer alan haberlere göre Adalet Bakanlığı bugüne kadar soruşturma kapsamında tanıkları ifadeye çağırmak amacıyla büyük jüriyi topladı.

Komisyon üyelerinden Demokrat Kongre üyesi Jamie Raskin, Pazar günü NBC televizyonunda yayınlanan “Meet the Press” programına yaptığı açıklamada, yeni bilgilerin gelmeye devam ettiğini belirterek, “Geçen hafta sonu bilmediğimiz bazı şeyleri bu hafta sonu biliyoruz” dedi.

Komisyonun Cumhuriyetçi üyesine tehdit

6 Ocak Komisyonu’nun iki Cumhuriyetçi üyesinden biri olan Adam Kinzinger, kendisi ve ailesinin ölüm tehdidi aldığını söyledi.

Twitter’dan yaptığı paylaşımda konuya değinen Kinzinger, “Tehdit evime posta yoluyla gönderildi. Birkaç gün önce gönderilen postada beni, eşimi ve beş aylık çocuğumu infaz etme tehdidinde bulunmuşlar. Daha önce böyle birşey ne gördüm ne de duydum” ifadelerini kullandı.

Eski Başkan Donald Trump ise 2020 seçiminin çalındığına ilişkin gerçeği yansıtmayan iddialarını tekrarlamayı sürdürdü.

Cuma günü eski başkan yardımcısı Mike Pence’i hedef alan Trump, “Pence’in harekete geçecek cesareti olmadığını” iddia etti.

6 Ocak Komisyonu’nda geçtiğimiz hafta yapılan oturumlardan birinin odak noktasında, Trump’ın 6 Ocak ve öncesinde dönemin başkan yardımcısı Mike Pence’e oyların sayılmasını reddetmesi konusunda baskı çabaları vardı.

Trump destekçileri, 6 Ocak 2021’de Demokrat Başkan Joe Biden’ın kazandığı seçim sonuçlarının tescilleneceği Kongre ortak oturumunu basarak, sonuçların onaylanmasını durdurmaya çalışmıştı.

Bazılarının Kongre binası dışında darağacı benzeri şeyler koydukları görülmüş ve “Mike Pence’i asın” sloganları attıkları duyulmuştu. Bu görüntüler, komisyonun düzenlediği ilk oturumda da izletilmişti.

Dönemin başkan yardımcısı Mike Pence, Şubat ayında Florida’da yaptığı açıklamada, Trump’ın kendisinin seçimin sonuçlarını değiştirme yetkisine sahip olduğunu düşünmekte haksız olduğunu söylemiş, “Seçimi tersine çevirme hakkım yoktu” demişti.

Oturumlarda öne çıkanlar

Temsilciler Meclisi bünyesinde 6 Ocak Kongre saldırısını soruşturan komisyonda kamuya açık oturumların ilkinde Trump’ın Kongre saldırısındaki rolü, ikincisinde Trump’ın seçimde usulsüzlük yapıldığı yönündeki asılsız iddiaları bilerek yaydığı ve üçüncüsünde de Trump’ın 6 Ocak ve öncesinde dönemin başkan yardımcısı Mike Pence’e oyların sayılmasını reddetmesi konusunda baskı yapma çabalarına odaklanılmıştı.

Bugüne kadar yapılan oturumlarda öne çıkan ifadelerden biri Trump dönemi Adalet Bakanı William Barr’a aitti.

William Barr 13 Haziran’da yapılan oturumda dinletilen görüntülü ifade kaydında, seçimde usulsüzlük iddialarını, “saçmalık ve delice şeyler” ifadeleriyle nitelemiş, Trump için “Bunlara inanıyorsa gerçeklikle bağını kaybetmiş demektir. Bunun bir parçası olmak istemedim“ ifadelerini kullanmıştı.

Son oturum Eylül ayında

6 Ocak Komisyonu’nun düzenlediği halka açık oturumların ilki televizyonların en çok izlendiği saat dilimi olan prime time’da yayınlanmış ve oturumu 20 milyondan fazla kişi canlı izlemişti.

Komisyonun halka açık son oturumu da Eylül ayında yani ABD’de Kasım ayında yapılacak kongre seçimlerinden önce düzenlemesi planlanıyor.

