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Trump'a Suçlama Yok

24.03.2019 23:48 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanı William Barr, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili Savcı Robert Mueller’ın bakanlığa sunduğu raporun önemli bulgularını Kongre'deki yetkililere sundu. 4 sayfalık bilgilendirme metninde Mueller'ın raporunda Trump'a suçlama yöneltilmediği kaydedildi

Trump'a Suçlama Yok

ABD Adalet Bakanı William Barr, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili Savcı Robert Mueller’ın bakanlığa sunduğu raporu incelemesini bitirdi, rapordaki ana bulguları Kongre'deki yetkililerle paylaştı.

4 sayfalık bilgilendirme metninde, Mueller'ın raporunda Trump'a suçlama yönetilmediği kaydedildi.

Mueller 22 ay süren soruşturmasına Trump'ın seçim ekibinin Rusya'yla işbirliği yapıp yapmadığını ve Trump'ın adalete müdahale edip etmediğini araştırıyordu.

Barr'ın raporla ilgili sunduğu bilgilendirme mektubunda Mueller'ın Başkan'ın adalete müdahale edip etmediğine dair bir sonuca varmadığı kaydedildi.

Rapor, bu konuda Başkan'ın suç işlediği sonucuna varmıyor temize de çıkarmıyor.

Uzun süredir Amerika'daki gündemi belirleyen Rusya'yla işbirliği olup olmadığı konusunda da Özel Savcı Mueller Barr'ın bilgilendirmesine göre Trump ekibinin ya da yardımcılarının Rusya'yla işbirliği yaptığını kanıtlamadı.

Bilgilendirme metninde raporun Başkan’ın suç işlediği sonucuna varmadığı kaydedildi. Bu çerçevede raporda Trump'a suçlama yöneltilmedi.

Barr’ın bilgilendirme metnini hazırlarken Adalet Bakanı yardımcısı Rod Rosenstein ve bazı yardımcılarıyla istişarelerde bulunduğu ancak Mueller’la görüş alışverişinde bulunmadığı belirtildi.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Nadler, Adalet Bakanlığı'nın konuyu Kongre'ye bıraktığına dair görünüm olduğunu söyledi.

Nadler, Adalet Bakanı Barr’ı önümüzdeki günlerde Kongre’ye ifade vermesi için çağıracaklarını da belirtti.

Raporun önemli bulgularının kamuoyuna yansıması Trump’a yakın isimler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Trump’ın avukatlarından Rudy Giuliani, sonucun beklenenden de iyi olduğunu belirtti.

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