Trump'a Suçlama Yok

ABD Adalet Bakanı William Barr, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili Savcı Robert Mueller’ın bakanlığa sunduğu raporu incelemesini bitirdi, rapordaki ana bulguları Kongre'deki yetkililerle paylaştı.

4 sayfalık bilgilendirme metninde, Mueller'ın raporunda Trump'a suçlama yönetilmediği kaydedildi.

Mueller 22 ay süren soruşturmasına Trump'ın seçim ekibinin Rusya'yla işbirliği yapıp yapmadığını ve Trump'ın adalete müdahale edip etmediğini araştırıyordu.

Barr'ın raporla ilgili sunduğu bilgilendirme mektubunda Mueller'ın Başkan'ın adalete müdahale edip etmediğine dair bir sonuca varmadığı kaydedildi.

Rapor, bu konuda Başkan'ın suç işlediği sonucuna varmıyor temize de çıkarmıyor.

Uzun süredir Amerika'daki gündemi belirleyen Rusya'yla işbirliği olup olmadığı konusunda da Özel Savcı Mueller Barr'ın bilgilendirmesine göre Trump ekibinin ya da yardımcılarının Rusya'yla işbirliği yaptığını kanıtlamadı.

Bilgilendirme metninde raporun Başkan’ın suç işlediği sonucuna varmadığı kaydedildi. Bu çerçevede raporda Trump'a suçlama yöneltilmedi.