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Trump'a Sudan'ın adının terör listesinden çıkarılması için açık mektup yazıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 03:39 | Son Güncelleme

Trump'a Sudan'ın adının terör listesinden çıkarılması için açık mektup yazıldı

Yurt dışındaki tanınmış Sudanlılar, ABD Başkanı Donald Trump'a, ülkelerinin adının ''terörü destekleyen devletler listesi''nden çıkarılması için açık mektup yazdı.

Mektupta, geçen yılki halk ayaklanmasının ardından devrilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir iktidarının icraatlarından Sudan'ın sorumlu tutulamayacağı ifade edilerek, Trump'a, Sudan'ın adını terör listesinden çıkarma çağrısı yapıldı.

Donald Trump'a yazılan mektuba, onlarca tanınmış siyasi akademisyen ve aktivist imza attı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ABD'li yetkililerle Sudan'ın adının ''terörü destekleyen ülkeler listesi''nden çıkarılma sürecini görüşmek üzere 4 gündür temaslarda bulunuyor.

Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları ekim 2017'de kaldırmış, ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler listesi"nden çıkarmamıştı.

Yaptırımlar, Hartum'un Washington ile terörle mücadelede iş birliği yapması, Güney Sudan'da barışa katkıda bulunması ve çatışmadan etkilenenlere insani yardım sağlanması konularında anlaşması üzerine kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Sudan terör listesi

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