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  4. Trump’a Süleymani Gerilimi Bağlamında Erdoğan Sorusu

Trump’a Süleymani Gerilimi Bağlamında Erdoğan Sorusu

08.01.2020 00:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Yunanistan Başbakanı'yla Beyaz Saray’daki toplantısına İran damga vurdu. Trump bir gazetecinin “Siz Süleymani için canavar diyorsunuz Erdoğan ise şehit” şeklinde yönelttiği soruya “Şaşırdım ama herkesin gözetmek zorunda olduğu kendi kamuoyu olabilir” yanıtını verdi

Trump’a Süleymani Gerilimi Bağlamında Erdoğan Sorusu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Yunanistan Başbakanı'yla Beyaz Saray’daki toplantısına İran damga vurdu. Trump bir gazetecinin “Siz Süleymani için canavar diyorsunuz Erdoğan ise şehit” şeklinde yönelttiği soruya “Şaşırdım ama herkesin gözetmek zorunda olduğu kendi kamuoyu olabilir” yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. İkili daha sonra Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını cevapladı. İki liderin basın açıklamasına Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İran ve ABD arasında tırmanan gerilim ve Libya krizi damga vurdu.

Başkan Trump’a bir gazeteci “Siz Süleymani için canavar diyorsunuz, dostunuz Erdoğan ise şehit diyor” diye sordu. ABD Başkanı Trump soruya “Herkesin kendi görüşüdür. Yüzde 100 buna katılmıyorum. Gözetmesi gereken bir kamuoyu var. Kendisi açısından böyle bir sebebi olabilir. Böyle söylediğini duyduğuma şaşırdım. Ama olsun” yanıtını verdi.

İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde İran Kudüs Gücü Komutanı için “şehit” ifadesini kullandığı iddia edilmişti. Ancak TRT World'ün ismi açıklanmayan "üst düzey bir Türk yetkiliye" dayanarak verdiği bir haberde, bu yetkilinin "şehit " ifadesinin kullanıldığını yalanladığı belirtilmişti. Türk hükümetinden şimdiye kadar bu konuda resmi bir açıklama gelmedi.

Trump: “Süleymani büyük saldırı planlıyordu, Hizbullah lideriyle tatil planı yapmıyordu”

Basın toplantısında Trump’a Kasım Süleymani’nin öldürülmesi öncesinde ABD’nin elindeki istihbaratın tam olarak ne olduğu, ne gibi bir bilginin olduğu sorusu yöneltildi. Başkan Trump hava operasyonunda öldürülen Süleymani için “Geçmişini biliyordum. Süleymani teröristti. Kendi ülkesinin bile dışına çıkmaması gerekiyordu” dedi.

Başkan Trump “Hizbullah’ın lideriyle birlikte seyahat ediyordu. Birlikte tatil planı yapmıyorlardı. Kötü şeyler planlıyorlardı. Süleymani büyük bir saldırı planlıyordu” şeklinde konuştu. Kasım Süleymani’yi öldürerek Amerika’nın çok sayıda hayat kurtardığını savundu.

Kasım Süleymani’yi uzun süredir takip ettiklerini söyleyen Trump, İranlı komutanın aktif olarak bölgede bulunan Amerikan vatandaşlarının can güvenliğini tehlikeye atacak planlar yaptığını belirtti.

“Uluslararası hukuka uymak isterim”

Başkan Trump’a daha önce İran’da kültürel ve tarihi yerlerin hedef alınabileceği yönünde yaptığı açıklaması soruldu. Trump, “Kanun böyle diyorsa kanuna uymak isterim. Ama bir düşünün. Bizim insanlarımızı öldürüyorlar, havaya uçuruyorlar ve biz onların kültürel kurumlarına karşı nazik olmak zorunda kalıyoruz. Ama benim için sorun yok. Şunu söyleyeyim: Eğer İran yapmaması gereken bir şey yaparsa, çok ciddi şekilde bunun sonuçlarına katlanırlar” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Libya konusunda Türkiye’yi eleştirdi, Trump “Görüşüyoruz” demekle yetindi

Başkan Donald Trump’ın Yunanistan Başbakanı ile yaptığı basın açıklamasında Libya krizi de gündeme geldi. Bir gazeteci Trump’a Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşüp görüşmediğini sordu. Trump da konuyu Türkiye ve başka ülkelerle de görüştüklerini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de o sırada söze girerek Libya krizine değindi. Yunanistan Başbakanı Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararına tepki gösterdi, Türkiye’nin Libya’nın içişlerine müdahalesinden kaygı duyduklarını belirtti. Türkiye’nin Libya ile 27 Kasım’da imzaladığı deniz sınırları yetki anlaşmasını da “hukuk dışı” olarak niteledi. Başkan Trump ise Türkiye ve Libya konusunda yorum yapmadı.

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