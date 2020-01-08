Trump’a Süleymani Gerilimi Bağlamında Erdoğan Sorusu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Yunanistan Başbakanı'yla Beyaz Saray’daki toplantısına İran damga vurdu. Trump bir gazetecinin “Siz Süleymani için canavar diyorsunuz Erdoğan ise şehit” şeklinde yönelttiği soruya “Şaşırdım ama herkesin gözetmek zorunda olduğu kendi kamuoyu olabilir” yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. İkili daha sonra Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını cevapladı. İki liderin basın açıklamasına Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İran ve ABD arasında tırmanan gerilim ve Libya krizi damga vurdu.

Başkan Trump’a bir gazeteci “Siz Süleymani için canavar diyorsunuz, dostunuz Erdoğan ise şehit diyor” diye sordu. ABD Başkanı Trump soruya “Herkesin kendi görüşüdür. Yüzde 100 buna katılmıyorum. Gözetmesi gereken bir kamuoyu var. Kendisi açısından böyle bir sebebi olabilir. Böyle söylediğini duyduğuma şaşırdım. Ama olsun” yanıtını verdi.

İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde İran Kudüs Gücü Komutanı için “şehit” ifadesini kullandığı iddia edilmişti. Ancak TRT World'ün ismi açıklanmayan "üst düzey bir Türk yetkiliye" dayanarak verdiği bir haberde, bu yetkilinin "şehit " ifadesinin kullanıldığını yalanladığı belirtilmişti. Türk hükümetinden şimdiye kadar bu konuda resmi bir açıklama gelmedi.