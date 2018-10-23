HABER

Trump'a Suudi Arabistan ile "suç ortaklığı" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 21:23 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü Washington Direktör Yardımcısı Tom Porteous: - "Trump Beyaz Saray'a geldiğinden beri, ABD'nin Suudi Arabistan ile suç ortaklığı daha da çarpıcı hale geldi" - "Trump'ın Beyaz Sarayı'ndan ve diğer ABD liderlerinden aldığı koşulsuz destekten dolayı Suudilerin Kaşıkçı'yı İstanbul Başkonsolosluğunda öldürmelerinin yanlarına kar kalacağını düşündüklerini ifade etmek boş bir spekülasyon değildir" - Freedom House Ortadoğu ve Kuzey Africa Bölümü Direktörü Dohi Fesihyan: - "Kaşıkçı'ya karşı işlenen bu korkunç suç, insan hakları konusunda ABD yönetimi ve dünya için önemli bir sınavdır"

WASHINGTON (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü Washington Direktör Yardımcısı Tom Porteous, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin "Trump Beyaz Saray'a geldiğinden beri ABD'nin Suudi Arabistan ile suç ortaklığı daha da çarpıcı hale geldi." ifadesini kullandı.

Porteous, Arap Merkezi adlı düşünce kuruluşunun Washington DC şubesinin düzenlediği "Kaşıkçı olayı ve siyasi yansımaları" başlıklı panelde konuştu.

Suudi Arabistan'da var olan siyasi baskının Muhammed bin Selman'ın Veliaht Prens olması ile daha da yoğunlaştığına dikkati çeken Porteous, Riyad yönetiminin muhalif seslere karşı oldukça sert davrandığını, Kaşıkçı cinayetinin ise bunların bir uzantısı olduğunu belirtti.

Porteous, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, genel olarak Ortadoğu'da siyasi evrimi ve Arap dünyasında ifade özgürlüğünün kötüleşmesini göstermesi bakımından çok önemli olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla buna nasıl yanıt vereceğimiz konusunda düşünmeye değer." dedi.

Dünyanın, Kaşıkçı cinayetine karışanlara hesap sormaması durumunda bölgedeki otoriter yönetimlerin baskılarını daha da artıracağını vurgulayan Proteous, bunlara karşı ses çıkaran muhaliflerin ise daha da sessizleşmesine yol açacağı değerlendirmesinde bulundu.

- "ABD'nin Suudi Arabistan ile suç ortaklığı daha çarpıcı hale geldi"

Porteous, başta ABD, İngiltere ve Fransa olmak üzere Batı ülkelerinin, Suudi Arabistan ile silah satışı, ikili ticaret ve İran karşıtlığı üzerine kurulu stratejik ortaklıkları hatırına Suudi ordusunun Yemen'deki saldırılarına göz yumduğunu söyledi.

Trump yönetiminin, Riyad'a verdiği desteği eleştiren Porteous, "Trump, Beyaz Saray'a geldiğinden beri ABD'nin Suudi Arabistan ile suç ortaklığı daha da çarpıcı hale geldi. Trump'ın Beyaz Sarayı'ndan ve diğer ABD liderlerinden aldığı koşulsuz destekten dolayı Suudilerin, Kaşıkçı'yı İstanbul Başkonsolosluğunda öldürmelerinin yanlarına kar kalacağını düşündüklerini ifade etmek boş bir spekülasyon değildir." ifadelerini kullandı.

Porteous, Suudi yönetiminin Kaşıkçı olayını örtbas etmeye çalıştığını ve Suudi istihbaratının yeniden yapılandırılması için Muhammed Bin Selman'ın görevlendirilmesinin ise "hakaret" olduğunu vurguladı.

- "Kaşıkçı cinayeti ABD ve dünya için bir sınav"

Freedom House Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölümü Direktörü Dohi Fesihyan da kurumunun Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin uluslararası bir soruşturma yapılması çağrısını hatırlatarak, sorumlulara yönelik hızlı bir şekilde yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Fesihyan, Suudi Arabistan'ın insan hak ve özgürlükleri konusunda dünyanın en kötü yedinci ülkesi olduğunu belirterek, "Açık olmak gerekirse Muhammed bin Selman veliahtlığa yükselmeden önce de Suudi Arabistan özgürlük konusunda yol gösterici değildi." ifadesini kullandı.

Prens Selman'ın modernleşme ve reform yanlısı açıklamalarına rağmen muhalifleri tutuklattığını, ifade özgürlüğünü baskı altına aldığını ve Yemen'de insani krize yol açtığını kaydeden Fesihyan, "Suudi vatandaşlarının potansiyelinin önünü açmadan, vatandaşlar serbest bırakılmadan reform yalnızca bir hayal olarak kalır." dedi.

Fesihyan, Kaşıkçı'nın özgürlük ve reform yanlısı çağrılarının kendisini hedef haline getirdiğine işaret ederek, "Kaşıkçı'ya karşı işlenen bu korkunç suç, insan hakları konusunda ABD yönetimi ve dünya için önemli bir sınavdır." diye konuştu.

PARTNER16 günlük tur düşesi yordu16 günlük tur düşesi yordu
Çatıda mahsur kalan manda vinçle kurtarıldıÇatıda mahsur kalan manda vinçle kurtarıldı
Son dakika! PKK'nın İsveç sorumlusu Diyarbakır'da yakalandıSon dakika! PKK'nın İsveç sorumlusu Diyarbakır'da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İnsan Hakları İzleme Örgütü Washington Direktör Yardımcısı Tom P kaşıkçı Muhammed bin Selman Riyad Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

İş insanını dolandırdığı iddia edilen sanık: Paraları savcı aldı

İş insanını dolandırdığı iddia edilen sanık: Paraları savcı aldı

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika! PKK'nın İsveç sorumlusu Diyarbakır'da yakalandı

Son dakika! PKK'nın İsveç sorumlusu Diyarbakır'da yakalandı

Belediye başkanının makam aracını bulana 10 bin TL ödül verilecek

Belediye başkanının makam aracını bulana 10 bin TL ödül verilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.