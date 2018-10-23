WASHINGTON (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü Washington Direktör Yardımcısı Tom Porteous, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin "Trump Beyaz Saray'a geldiğinden beri ABD'nin Suudi Arabistan ile suç ortaklığı daha da çarpıcı hale geldi." ifadesini kullandı.

Porteous, Arap Merkezi adlı düşünce kuruluşunun Washington DC şubesinin düzenlediği "Kaşıkçı olayı ve siyasi yansımaları" başlıklı panelde konuştu.

Suudi Arabistan'da var olan siyasi baskının Muhammed bin Selman'ın Veliaht Prens olması ile daha da yoğunlaştığına dikkati çeken Porteous, Riyad yönetiminin muhalif seslere karşı oldukça sert davrandığını, Kaşıkçı cinayetinin ise bunların bir uzantısı olduğunu belirtti.

Porteous, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, genel olarak Ortadoğu'da siyasi evrimi ve Arap dünyasında ifade özgürlüğünün kötüleşmesini göstermesi bakımından çok önemli olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla buna nasıl yanıt vereceğimiz konusunda düşünmeye değer." dedi.

Dünyanın, Kaşıkçı cinayetine karışanlara hesap sormaması durumunda bölgedeki otoriter yönetimlerin baskılarını daha da artıracağını vurgulayan Proteous, bunlara karşı ses çıkaran muhaliflerin ise daha da sessizleşmesine yol açacağı değerlendirmesinde bulundu.