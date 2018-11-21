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Trump’a Suudi Arabistan ve Kaşıkçı Tepkisi

21.11.2018 23:26 | Son Güncelleme

Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Başkan Trump Suudi Arabistan’ın arkasında durduğu şeklinde yorumlanan mesajlar vermiş, İran'a yüklenmişti. Senato Dış İlişkiler Komisyonu’ndan Trump’a tepki geldi

Trump’a Suudi Arabistan ve Kaşıkçı Tepkisi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda Başkan Trump Suudi Arabistan’ın arkasında durduğu şeklinde yorumlanan mesajlar vermiş, Beyaz Saray’dan gelen yazılı açıklamada Trump İran’a yüklenmiş ve Suudi Arabistan’la silah anlaşmaların gelecek maddi kazanımları vurgulamıştı. Senato Dış İlişkiler Komisyonu’ndan Trump’a tepki geldi.

Trump yaptığı yazılı açıklama sonrasında bir de Twitter’dan Suudi Arabistan mesajları paylaştı. Daha önce yükselen petrol fiyatlarına tepki gösteren Başkan Trump, Riyad’a petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle teşekkür etti, petrol fiyatlarının hem Amerikan ekonomisi hem de küresel ekonomiyi güçlendirmek için daha da düşmesi çağrısında bulundu. Trump, “Petrol fiyatları düşüyor. Harika. Amerika ve dünya için adeta büyük bir vergi kesintisi gibi Tadını çıkarın. Şu anda 52 dolar, daha önce 82 dolardı. Teşekkürler Suudi Arabistan” mesajını paylaştı.

Trump’ın düşen petrol fiyatları sebebiyle Suudi Arabistan’a teşekkür mesajı Petrol İhrac Eden Ülkeler Birliği yani OPEC’in yapacağı toplantıdan 2 hafta öncesine rastladı. OPEC toplantısında ülkeler petrol üretiminde günde 1.4 milyon varil kesintiye gitme planını görüşecek.

Başkan Trump, CIA’in Kaşıkçı cinayeti emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın verdiği tespitinde bulunmasına rağmen, Suudi Arabistan’la yaşanan Kaşıkçı cinayeti krizi konusunda yazılı açıklama yapmış, Riyad’ın arkasında durmuştu. Kongre üyeleri Suudi Arabistan’a karşı daha sert yaptırım çağrısında bulunmuş, Trump ise Riyad’la silah anlaşmalarını iptal etmeyeceğinin mesajını vermişti.

Deneyimli senatörler de Başkan Trump’a hitaben bir mektup kaleme aldı. Senato’nun Dış İlişkiler Komitesi liderleri olan Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker ve Demokrat lider Bob Menendez mektupta Trump’a Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı cinayeti emrini verip vermediği konusuna eğilmesini istedi.

Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul da, Trump’a tepki gösteren isimlerdendi. Senato Dış İlişkiler Komisyonu üyesi olan Paul Twitter mesajında “Trump Suudileri İran’dan daha az tehlikeli gördüğü için Kaşıkçı’nın vahşice öldürülmesini cezalandırmayacağını belirtiyor. Ben aynı fikirde değilim. Bu açıklamadan “Önce Amerika değil, Önce Suudi Arabistan” denildiği anlaşılıyor” mesajıyla sert çıktı.

Pompeo: “Her ülke bizim değerlerimizi paylaşmıyor”

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Trump’ın konuyla ilgili açıklamasına destek verdi, Suudi Arabistan’ın Amerika’nın çıkarları için önemine vurgu yaptı.

Pompeo, Amerika’nın 17 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uyguladığını ve Riyad’ın yönetimin İran stratejisi için önem taşıdığını vurguladı. Bir radyo programında konuşan Pompeo, “Her ülke bizim değerler manzumemizi paylaşmayabilir. Bizim misyonumuz Amerikan halkının güvenliği ve emniyetini sağlamak” dedi.

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