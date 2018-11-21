Trump’a Suudi Arabistan ve Kaşıkçı Tepkisi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda Başkan Trump Suudi Arabistan’ın arkasında durduğu şeklinde yorumlanan mesajlar vermiş, Beyaz Saray’dan gelen yazılı açıklamada Trump İran’a yüklenmiş ve Suudi Arabistan’la silah anlaşmaların gelecek maddi kazanımları vurgulamıştı. Senato Dış İlişkiler Komisyonu’ndan Trump’a tepki geldi.

Trump yaptığı yazılı açıklama sonrasında bir de Twitter’dan Suudi Arabistan mesajları paylaştı. Daha önce yükselen petrol fiyatlarına tepki gösteren Başkan Trump, Riyad’a petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle teşekkür etti, petrol fiyatlarının hem Amerikan ekonomisi hem de küresel ekonomiyi güçlendirmek için daha da düşmesi çağrısında bulundu. Trump, “Petrol fiyatları düşüyor. Harika. Amerika ve dünya için adeta büyük bir vergi kesintisi gibi Tadını çıkarın. Şu anda 52 dolar, daha önce 82 dolardı. Teşekkürler Suudi Arabistan” mesajını paylaştı.

Trump’ın düşen petrol fiyatları sebebiyle Suudi Arabistan’a teşekkür mesajı Petrol İhrac Eden Ülkeler Birliği yani OPEC’in yapacağı toplantıdan 2 hafta öncesine rastladı. OPEC toplantısında ülkeler petrol üretiminde günde 1.4 milyon varil kesintiye gitme planını görüşecek.