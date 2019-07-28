Trump’a Tepkiler Artıyor

Trump’ın siyah Demokrat Kongre üyesi Elijah Cummings’i hedef alan sözlerine Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ardından Demokrat Parti’den Başkanlık için yarışan bazı aday adayları da tepki gösterdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi Başkan Doland Trump’ı Kongre üyesi Elijah Cummings’e yönelik tweet mesajlarında ırkçı saldırıda bulunmakla suçladı.

Pelosi, tweet mesajında Cummings’in sivil haklar ve ekonomik eşitlik konularında Kongre’de ve ülkede şampiyon olduğunu ve Baltimore’da sevilen bir lider olduğunu vurguladı. Pelosi, ona karşı ırkçı saldırıları reddettiklerini ve liderliğini desteklediklerini kaydetti.

Demokrat Parti’den başkan aday adayları Joe Biden ve Elizabeth Warren da Trump’ın açıklamalarına tepki gösterdiler.

Biden, Trump’ın sözlerinin Beyaz Saray’a neden uygun olmadığına örnek olduğunu söylerken, Warren da Trump’ın ırkçı söylemlerinin hem Kongre üyesini hem de temsil ettiği insanları aşağıladığını belirtti.

Trump’a Twitter üzerinden yanıt veren Elijah Cummings, “Sayın Başkan, ben seçim bölgesindeki evime her gün gidiyorum. Her sabah kalkıp komşularım için mücadele veriyorum. Yürütme organını denetlemek benim anayasal görevim. Ancak seçmenlerim için mücadele etmek benim vicdani görevim” diye yazdı.