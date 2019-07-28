Trump’a Tepkiler Artıyor

Trump’ın siyah Demokrat Kongre üyesi Elijah Cummings’i hedef alan sözlerine Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ardından Demokrat Parti’den Başkanlık için yarışan bazı aday adayları da tepki gösterdi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi Başkan Doland Trump’ı Kongre üyesi Elijah Cummings’e yönelik tweet mesajlarında ırkçı saldırıda bulunmakla suçladı.
Pelosi, tweet mesajında Cummings’in sivil haklar ve ekonomik eşitlik konularında Kongre’de ve ülkede şampiyon olduğunu ve Baltimore’da sevilen bir lider olduğunu vurguladı. Pelosi, ona karşı ırkçı saldırıları reddettiklerini ve liderliğini desteklediklerini kaydetti.
Demokrat Parti’den başkan aday adayları Joe Biden ve Elizabeth Warren da Trump’ın açıklamalarına tepki gösterdiler.
Biden, Trump’ın sözlerinin Beyaz Saray’a neden uygun olmadığına örnek olduğunu söylerken, Warren da Trump’ın ırkçı söylemlerinin hem Kongre üyesini hem de temsil ettiği insanları aşağıladığını belirtti.
Trump’a Twitter üzerinden yanıt veren Elijah Cummings, “Sayın Başkan, ben seçim bölgesindeki evime her gün gidiyorum. Her sabah kalkıp komşularım için mücadele veriyorum. Yürütme organını denetlemek benim anayasal görevim. Ancak seçmenlerim için mücadele etmek benim vicdani görevim” diye yazdı.
Baltimore Belediye Başkanı Bernard Young da Trump’ın insanlar, kent, ülke ve dünya için hayal kırıklığı olduğunu kaydetti.
Elijah Cummings’in temsil ettiği seçim bölgesinin nüfusunun yüzde 55’ini siyahlar oluşturuyor ve bu bölge Baltimore’un önemli bir kesimini kapsıyor. Maryland eyaletine bağlı Baltimore başkent Washington’a 60 kilometre uzaklıkta ve tıpkı Washington gibi ağırlıklı siyahların yaşadığı bir kent. Kent siyahların haklarını savunan en büyük sivil toplum kuruluşu NAACP’ye, ayrıca ülkenin en büyük üniversite ve tıp fakültelerinden Johns Hopkins üniversite ve hastanesine ev sahipliği yapıyor.
Başkan Donald Trump, Cummings’in temsil ettiği seçim bölgesi hakkında “iğrenç, sıçan ve fare yuvası” ifadelerini kullanmıştı.
Deneyimli siyasetçi Cummings, Trump yönetimi üyeleri aleyhinde bir dizi soruşturmaya liderlik ediyor.
Cummings’in yürüttüğü soruşturmalar, yalnızca Başkan Trump’ın kendisini değil, Beyaz Saray’da resmi görev verilen aile bireylerini de kapsıyor. Cummings’in başkanlığını yaptığı Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu, perşembe günkü oylamada Beyaz Saray danışmanlığı görevinde bulunan Trump’ın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner’i komisyona ifade vermeye çağırdı. Trump’ın kızı ve damadı, resmi işlerini özel elektronik posta ve SMS mesajları üzerinden yürütmekle suçlanıyor. Oylamada komisyonun Cumhuriyetçi Partili üyeleri, Ivanka Trump’ın ve Jared Kushner’ın ifadeye çağrılmasına destek vermedi.
Bu, Trump’ın Kongre üyelerine yönelik ilk hakareti olmadı. Trump, iki hafta önce de Temsilciler Meclisi’nin azınlık üyesi dört kadın hakkında “ülkemizi terk etsinler” şekilde ırkçılıkla suçlanan Twitter mesajı atarak ülke genelinde büyük tartışma başlatmıştı.
Güney sınırında kaçak göçmenleri kötü ve kirli koşullarda alıkoyan polisi ağır eleştiren Cummings hakkında “vahşi kabadayı” sıfatını kullanan Trump, “Kongre üyelerinin geçen hafta yaptığı ziyaretten de kanıtlanabileceği üzere Sınır bölgesi temiz, verimli ve iyi idare ediliyor” diye devam etmişti. Trump mesajında, “Cummings’in seçim bölgesi iğrenç bir sıçan ve fare yuvası. Eğer Baltimore’da daha fazla zaman geçirseydi belki bu çok tehlikeli ve pislik içindeki yeri temizlemeye yardımcı olabilirdi” diye de yazmıştı.
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