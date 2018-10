Trump’a vergi kaçakçılığı suçlaması

New York Eyaleti Vergi Dairesi inceleme başlattı.ABD'nin New York eyaleti, New York Times gazetesinde yer alan ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesine vergi kaçırmak için yardım ettiği ve bu şekilde bugünün tutarıyla 413 milyon dolar elde ettiği iddialarının araştırıldığını açıkladı.

New York eyaletinin vergi ve finansman işlerinden sorumlu dairesinin sözcüsü James Gazzale, AFP’ye yaptığı açıklamada "Vergi Dairesi, New York Times'ın makalesinde yer alan iddiaları inceliyor ve soruşturma için bütün uygun yolları takip ediyor” dedi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da Twitter’dan yaptığı açıklamada New York kent idaresinin finans dairesine iddiaların araştırılması ve New York eyaleti ile birlikte çalışarak gerekli vergilerin ödenip ödenmediğinin ortaya konulması için talimat verdiğini belirtti.

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'a ve ailesine yönelik iddiaları vergi beyannameleri ve gizli kayıtlarla yapılan araştırmalara dayandırdı. Bu araştırmalar doğrultusunda, Başkan Trump’ın aralarında “açık bir şekilde dolandırıcılık” da bulunan vergi kaçırma yöntemleri kullandığı iddia edildi.