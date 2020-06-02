Trump'a Yakın Olduğu Bilinen Almanya Büyükelçisi Görevinden Ayrıldı

BERLİN- Başkan Donald Trump'ın Şubat ayında Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün başına getireceğini söylediği ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell görevinden ayrıldı. Trump'a yakın bir isim olan Grenell, Berlin'de görev yaptığı 2 yıl boyunca Almanya Başbakanı Merkel'e yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, yeni büyükelçi atanana dek Grenell'in yerine geçici olarak yardımcısı Robin Quinville’in getirildiği duyuruldu. Başkan Donald Trump, geçtiğimiz Şubat ayında Richard Grenell’i 17 istihbarat kuruluşunun koordinasyonundan sorumlu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün (DNI) yöneticiliğine getireceğini söylemişti. Grenell'in, Almanya’da ABD'yi "çok iyi" bir şekilde temsil ettiğini kaydeden Trump, Grenell ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Berlin’de bulunduğu iki yıllık süre içinde Almanya’yı ve Başbakan Angela Merkel’i hedef alan eleştiri ve tehditleriyle gündeme gelen Richard Grenell, Alman siyasetçilerin büyük tepkisini çekti. Eleştiriler, Federal Meclis’teki muhalefet partilerinin Grenell’in "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan edilmesini talep etmesine kadar vardı.

Başbakan Merkel’in Grenell’le bir araya gelmemeye özen gösterdiği dikkat çekerken, Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın da ABD Büyükelçisi’yle olan irtibatını en aza indirdiği gözlemlendi. Richard Grenell, Berlin’e atandığı 2018 yılının Haziran ayında Almanya’ya geldikten sonra büyükelçi olarak yaptığı ilk açıklamasında, Avrupa’nın sağ popülist hükümetlerini ve partilerini güçlendirmeyi kendisine görev edindiğini söyledi. Almanya’daki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi yönetimi Grenell’in açıklamasını "tarihi önemde bir destek" olarak yorumladı. Adem Yılmaz'ın sınır dışı edilip Türkiye'ye gönderilmesini eleştirmişti ABD Büyükelçisi bu sözlerinden kısa bir süre sonra, "Sauerland Grubu" olarak bilinen radikal selefi terör hücresi üyesi Adem Yılmaz'ın cezasını tamamlamasından sonra Almanya’dan sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderilmesini sert sözlerle eleştirdi. Grenell, "Çok tehlikeli bir teröristin ısrarla istememize rağmen ABD’ye teslim edilmemesi ve Almanya tarafından Türkiye’ye gönderilmesi derin hayal kırıklığı yaşattı. Almanya’nın tavrı, suçluların iadesini öngören anlaşmalara ve uluslararası kurallara ters düşen bir tutumdur" şeklinde konuştu.

Almanya'nın Huawei ile işbirliği konusunda tehdit mektubu basına yansımıştı Ardından Grenell’in, Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’e Çinli teknoloji devi Huawei ile Almanya’nın 5G ağının kurulmasında işbirliği yapmaları halinde, ABD ve Almanya arasındaki istihbarat işbirliğinin sona ereceğini tehdit ettiği bir mektup basına yansıdı ve Berlin’de büyük tepkilere neden oldu. Başbakan Merkel, Grenell’e cevaben, Almanya’nın 5G mobil ağını kurarken, kendi standartlarını tanımlayacağını ve güvenlik konusunun ne kadar önemli olduğunu Alman hükümetinin de bildiğini söyledi. "İstenmeyen kişi" ilan edilmesi çağrıları yapıldı Bunun üzerine Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki,, "İşgal kuvvetlerinin başkomiseri gibi hareket eden ABD’li diplomatın hoşgörümüzün de bir sınırının olduğunu öğrenmesi gerekiyor" diyerek, Grenell’in ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesini ve hakkında Almanya’dan sınır dışı kararı alınmasını istedi. "Grenell’in diplomatik kuralları hiçe sayarak, Almanya’nın iç, dış ve ekonomi politikalarına karışmasını" eleştiren muhalefet partileri öneriye destek verirken, Merkel hükümeti ABD’yle olan diplomatik ilişkilere daha fazla zarar vermemek için bu öneriyi gündemine almadı.