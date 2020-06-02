Trump'a Yakın Olduğu Bilinen Almanya Büyükelçisi Görevinden Ayrıldı

BERLİN- Başkan Donald Trump'ın Şubat ayında Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün başına getireceğini söylediği ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell görevinden ayrıldı. Trump'a yakın bir isim olan Grenell, Berlin'de görev yaptığı 2 yıl boyunca Almanya Başbakanı Merkel'e yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti.
Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, yeni büyükelçi atanana dek Grenell'in yerine geçici olarak yardımcısı Robin Quinville’in getirildiği duyuruldu.
Başkan Donald Trump, geçtiğimiz Şubat ayında Richard Grenell’i 17 istihbarat kuruluşunun koordinasyonundan sorumlu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün (DNI) yöneticiliğine getireceğini söylemişti. Grenell'in, Almanya’da ABD'yi "çok iyi" bir şekilde temsil ettiğini kaydeden Trump, Grenell ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.
Berlin’de bulunduğu iki yıllık süre içinde Almanya’yı ve Başbakan Angela Merkel’i hedef alan eleştiri ve tehditleriyle gündeme gelen Richard Grenell, Alman siyasetçilerin büyük tepkisini çekti. Eleştiriler, Federal Meclis’teki muhalefet partilerinin Grenell’in "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan edilmesini talep etmesine kadar vardı.
Başbakan Merkel’in Grenell’le bir araya gelmemeye özen gösterdiği dikkat çekerken, Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın da ABD Büyükelçisi’yle olan irtibatını en aza indirdiği gözlemlendi.
Richard Grenell, Berlin’e atandığı 2018 yılının Haziran ayında Almanya’ya geldikten sonra büyükelçi olarak yaptığı ilk açıklamasında, Avrupa’nın sağ popülist hükümetlerini ve partilerini güçlendirmeyi kendisine görev edindiğini söyledi. Almanya’daki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi yönetimi Grenell’in açıklamasını "tarihi önemde bir destek" olarak yorumladı.
Adem Yılmaz'ın sınır dışı edilip Türkiye'ye gönderilmesini eleştirmişti
ABD Büyükelçisi bu sözlerinden kısa bir süre sonra, "Sauerland Grubu" olarak bilinen radikal selefi terör hücresi üyesi Adem Yılmaz'ın cezasını tamamlamasından sonra Almanya’dan sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderilmesini sert sözlerle eleştirdi.
Grenell, "Çok tehlikeli bir teröristin ısrarla istememize rağmen ABD’ye teslim edilmemesi ve Almanya tarafından Türkiye’ye gönderilmesi derin hayal kırıklığı yaşattı. Almanya’nın tavrı, suçluların iadesini öngören anlaşmalara ve uluslararası kurallara ters düşen bir tutumdur" şeklinde konuştu.
Almanya'nın Huawei ile işbirliği konusunda tehdit mektubu basına yansımıştı
Ardından Grenell’in, Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’e Çinli teknoloji devi Huawei ile Almanya’nın 5G ağının kurulmasında işbirliği yapmaları halinde, ABD ve Almanya arasındaki istihbarat işbirliğinin sona ereceğini tehdit ettiği bir mektup basına yansıdı ve Berlin’de büyük tepkilere neden oldu.
Başbakan Merkel, Grenell’e cevaben, Almanya’nın 5G mobil ağını kurarken, kendi standartlarını tanımlayacağını ve güvenlik konusunun ne kadar önemli olduğunu Alman hükümetinin de bildiğini söyledi.
"İstenmeyen kişi" ilan edilmesi çağrıları yapıldı
Bunun üzerine Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki,, "İşgal kuvvetlerinin başkomiseri gibi hareket eden ABD’li diplomatın hoşgörümüzün de bir sınırının olduğunu öğrenmesi gerekiyor" diyerek, Grenell’in ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesini ve hakkında Almanya’dan sınır dışı kararı alınmasını istedi.
"Grenell’in diplomatik kuralları hiçe sayarak, Almanya’nın iç, dış ve ekonomi politikalarına karışmasını" eleştiren muhalefet partileri öneriye destek verirken, Merkel hükümeti ABD’yle olan diplomatik ilişkilere daha fazla zarar vermemek için bu öneriyi gündemine almadı.
Richard Grenell ise sivri açıklamalarını sürdürdü. Çok sayıda Avrupalı inşaat ve enerji şirketine mektup göndererek, Almanya’nın siyasi ve mali olarak desteklediği Kuzey Akım-2 boru hattına ait inşaata devam etmeleri halinde yaptırımlarla karşılaşacakları uyarısında bulundu.
Geçen yıl Washington ile Berlin arasında Almanya’nın NATO’daki savunma harcamalarına desteğini artırması konusundaki tartışmaya da katılan Richard Grenell, Almanya’nın NATO’nun koyduğu hedeflerden uzaklaştığını öne sürdü ve "Merkel hükümeti zaten kabul edilmesi bile az orandaki savunma bütçesini daha da azaltacağını açıklayarak, diğer NATO üyelerini rahatsız edici bir tavır alıyor" dedi.
Başkan Trump’a en yakın isimlerden biri olarak bilinen ve dış politika konularında ABD Başkanı'nın muhafazakar çizgisini destekleyen açıklamalarıyla tanınan Grenell, özel yaşamında muhafazakar bir yaşam tarzı sürdürmüyor.
1990’lı yıllardan bu yana eşcinselliğini gizlemeyen ve partneri Matt Lashey’le birlikte yaşayan Richard Grenell, eşcinsel hakları konusunda faal bir isim olarak biliniyor.