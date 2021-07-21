Trump'a Yakınlığıyla Bilinen Milyarder İşadamı Tutuklandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın arkadaşlarından milyarder işadamı Thomas Barrack, yasalara aykırı biçimde yabancılar için lobi faaliyetinde bulunma ve adaleti engelleme suçlarından tutuklandı. Barrack, Trump’ın seçim kampanyasının önemli bağışçılarından biriydi ve başkanlık yemin töreni kampanyasının yöneticisi olarak görev yapmıştı.

Barrack, Birleşik Arap Emirlikleri’nin çıkarlarını ilerletmek üzere Amerikan yasalarına aykırı biçimde hareket etmekle ve bu konudaki soruşturma sırasında Federal Soruşturma Bürosu görevlilerine yalan beyanda bulunmakla suçlanıyor.

74 yaşındaki Barrack, Colony Capital adlı bir yatırım şirketinin kurucusu ve yöneticisi. Barrack, 2020 yılında şirketteki CEO’luk görevinden ayrılmıştı, daha sonra bu yılın Nisan ayında da direktörlük görevinden istifa etmişti.

Federal savcıların hazırladığı iddianameye göre, Barrack, yasalara uygun bir şekilde kendisini lobici olarak kaydettirmediği halde, BAE’nin dış politika hedeflerini güçlendirmek üzere Amerika’daki nüfuzunu kullandı.

Savcılar, Los Angeles kentinde tutuklanan milyarder işadamının özel jetlerini ve nüfuzunu kullanarak ülkeden kaçabileceği endişesiyle tutuklu kalmasını istiyor.

