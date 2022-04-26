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  4. Trump'a yargılandığı davada mahkemeye itaatsizlikten ceza verildi

Trump'a yargılandığı davada mahkemeye itaatsizlikten ceza verildi

26.04.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yargılandığı bir davada istenilen belgeleri iletmemesi nedeniyle mahkemeye itaatsizlik cezası aldı.

Trump'a yargılandığı davada mahkemeye itaatsizlikten ceza verildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yargılandığı bir davada istenilen belgeleri iletmemesi nedeniyle mahkemeye itaatsizlik cezası aldı.

Trump söz konusu belgeleri iletene dek günlük 10 bin dolar ceza ödeyecek.

Donald Trump New York eyalet savcısının açtığı kamu davasında yargılanıyor.

Dava, Trump'ın New York merkezli aile şirketine ait gayri menkullerin değerlemesinde yanlış beyan verip vermediğini araştırıyor.

Savcı Letitia James, yanlış beyan neticesinde şirketin vergi indirimlerinden yararlanmış olabileceğini iddia ediyor.

Dava kapsamında hakim, istenen şirket belgelerinin teslim edilmesi için son tarih olarak 31 Mart'ı belirlemişti.

Hakim Arthur Engoron, bu tarih itibarıyla da belgelerin gelmemesi üzerine mahkemeye itaatsizlik kararını açıkladı.

Davayı izleyen hukukçu Sarah Krissoff, para cezasını ödememesi halinde Trump'ın cezaevine girebileceğini söyledi.

Trump'ın avukatı ise mahkemeye konu ile ilgili sunabilecekleri başka belge olmadığını savunuyor.

'Ciddi kanıtlar'

Ancak mahkemenin bu önleme başvurmadan önce para cezasını artırabileceği ifade ediliyor.

Davanın savcısı James, 3 yıllık araştırması sonucunda şirkete ait bazı gayri menkullerin değerlemesindeki usulsüzlüklere dair ciddi kanıtlar bulduğunu söylüyor.

Donald Trump davada dile getirilen iddiaları reddediyor ve bunun siyasi bir yargılama olduğunu öne sürüyor.

Davada hakim, Trump'ın yanı sıra çocukları Ivanka and Donald Jr.'ın da ifade vermesi yönünde karar açıkladı.

Trump'ın savunma ekibi, cezayı temyiz edeceklerini duyurdu.

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Donald Trump
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