HABER

Trump'a yönelik azil soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 19:12 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisinde ifadeye çağrılan 5 bakanlık görevlisinin ifade vermeye gitmeyeceğini açıkladı - Pompeo, bakanlık yetkililerinin azil soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmasını "bakanlık çalışanlarına gözdağı vermek" şeklinde nitelendirdi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisinde ifade vermeye çağrılan 5 bakanlık görevlisinin ifadeye gitmeyeceğini duyurdu.

Bakan Pompeo, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Elliot Engel'a gönderdiği mektupta, "Ukrayna ile ilgili soruşturma netleşene kadar" herhangi bir bakanlık çalışanının ifade vermeyeceğini belirtti.

Pompeo, bakanlık çalışanlarının Trump'ı azil soruşturmasında ifadeye çağrılmasını, "Bu, Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının değerli çalışanlarının gözünü korkutmak, onlara yönelik uygunsuz bir tavır sergilemek ve gözdağı vermektir." sözleriyle nitelendirdi.

Bakanlık çalışanı 5 kişinin bu hafta için Temsilciler Meclisindeki komitelerde, Trump'ın Ukrayna görüşmesine ilişkin ifade vermesi bekleniyordu.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar, bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, söz konusu görüşmeye ilişkin gerekli belgeleri Meclise sunmaması sebebiyle Dışişleri Bakanı Pompeo'yu da ifadeye çağırmıştı.

Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası
İmamoğlu, Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın mezarlarını ziyaret ettiİmamoğlu, Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın mezarlarını ziyaret etti
Arnavutköy'de kimyasal paniği (1)Arnavutköy'de kimyasal paniği (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Mike Pompeo

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Metrobüs durağında yine aynı manzara!

Metrobüs durağında yine aynı manzara!

Ankara Mamak'ta duraktaki yayalara çarpmıştı! Karar verildi

4 kişinin ölümüne neden olmuştu!

İki terörist etkisiz hale getirildi

İki terörist etkisiz hale getirildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.