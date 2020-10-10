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Trump’dan Beyaz Saray’da Balkon Konuşması

10.10.2020 21:29 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump’ın Cumartesi günü Beyaz Saray’da bir açık hava etkinliği düzenleyerek kendisini dinlemeye gelenlere balkondan seslendi

Trump’dan Beyaz Saray’da Balkon Konuşması

ABD Başkanı Donald Trump’ın Corona virüsüne teşhisi konulduktan 9 gün sonra ilk kez fiziki olarak kamuoyu karşısına çıktı ve Beyaz Saray balkonundan Gül Bahçesi’nde toplanan kalabalığa seslendi.
Amerika Başkanı, “Harika hissediyorum. Buna barışçı protesto diyebiliriz” dedi

Beyaz Saray, Trump’ın bugün Beyaz Saray’dan yaptığı konuşmanın kampanya konuşması olmadığı belirtti. Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Başkan Trump’ın Cumartesi gününden itibaren rutin aktivitelerine dönebileceğini belirtmişti.
Geçen hafta sonunu Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi altında geçiren Trump hastaneden çıkarıldı ancak henüz negatif test sonucu almış değil. Başkan’ın Cumartesi günü Beyaz Saray balkonundan yaptığı konuşmayı izlemeye gelenlerin maske taktığı ancak sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi.

Cuma akşamı Fox News haber kanalında konuşan Başkan Trump kendisine yeniden Corona testi yapıldığını söyledi ancak sonuçlarını açıklamadı. Tedavi kapsamında ilaç aldığına da değinen Trump, “Kendimi gerçekten çok güçlü hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Trump, aynı söyleşide kendisine yeniden Corona virüsü testi yapıldığını, sonucu henüz öğrenmediğini söyledi.
3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili anket sonuçlarına göre yarışı ulusal çapta Trump’ın Demokrat rakibi Joe Biden’dan önde götürüyor. Diğer taraftan, seçim sonuçlarını önemli oranda etkileyebilecek bazı eyaletlerdeyse Trump’ın Biden’dan daha fazla destek aldığı gözlemleniyor.

Trump, seçimlerden galip çıkabilmesi için oyların çoğunluğunu alması gereken Florida eyaletinde Pazartesi günü miting düzenlemeyi planlıyor.
Pandemi sürecini yönetim şekliyle eleştirilen Trump yönetiminin Corona virüsü enfeksiyonuna yakalanmasının ardından yaptığı açıklamalar da tepkilere neden oldu.

Rakibi Joe Biden da Trump’ın negatif test sonucu almadan seçim kampanyalarına devam etmesiyle ilgili olarak, “Bol şans. Ben olsam, maske takmazsan ve mesafeyi korumazsan mitinge gelmezdim” şeklinde konuştu.

Joe Biden seçim kampanyasını Cumartesi günü kritik eyaletlerden Pennsylvania’da yapacak.

Reuters/Ipsos ortaklığında yapılan yeni bir ankete göre Pennsylvania’da Biden 5 puan farkla Trump karşısında yarışı önde götürüyor. Aynı ankete göre Biden’a destek ülke genelinde Trump’a göre 10 puan daha fazla.

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