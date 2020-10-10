Trump’dan Beyaz Saray’da Balkon Konuşması

ABD Başkanı Donald Trump’ın Corona virüsüne teşhisi konulduktan 9 gün sonra ilk kez fiziki olarak kamuoyu karşısına çıktı ve Beyaz Saray balkonundan Gül Bahçesi’nde toplanan kalabalığa seslendi.

Amerika Başkanı, “Harika hissediyorum. Buna barışçı protesto diyebiliriz” dedi

Beyaz Saray, Trump’ın bugün Beyaz Saray’dan yaptığı konuşmanın kampanya konuşması olmadığı belirtti. Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Başkan Trump’ın Cumartesi gününden itibaren rutin aktivitelerine dönebileceğini belirtmişti.

Geçen hafta sonunu Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi altında geçiren Trump hastaneden çıkarıldı ancak henüz negatif test sonucu almış değil. Başkan’ın Cumartesi günü Beyaz Saray balkonundan yaptığı konuşmayı izlemeye gelenlerin maske taktığı ancak sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi.

Cuma akşamı Fox News haber kanalında konuşan Başkan Trump kendisine yeniden Corona testi yapıldığını söyledi ancak sonuçlarını açıklamadı. Tedavi kapsamında ilaç aldığına da değinen Trump, “Kendimi gerçekten çok güçlü hissediyorum” ifadelerini kullandı.