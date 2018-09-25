HABER

Trump'dan İran açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 17:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: -''İran çok kötü davrandı. (İran) Tutumunu değiştirene kadar onlarla görüşmeyeceğim ve başka seçenekleri olmadığına inanıyorum''

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ''İran çok kötü davrandı. (İran) Tutumunu değiştirene kadar onlarla görüşmeyeceğim ve başka seçenekleri olmadığına inanıyorum.'' dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ne girişte gazetecilere kısa açıklamalar yapan Trump, ''Kuzey Kore ile bir görüşme ayarlama sürecindeyiz. Kuzey Kore ile çok iyi gidiyoruz.'' şeklinde konuştu.

İran ile ilgili de değerlendirmede bulunan Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile BM 73. Genel Kurul Görüşmeleri sırasında bir araya gelmeyeceğini söyledi.

Trump, ''İran çok kötü davrandı. (İran) tutumunu değiştirene kadar onlarla görüşmeyeceğim ve başka seçenekleri olmadığına inanıyorum.'' ifadesini kullandı.

PARTNERSon haline bakın! AVM'de aşka geldilerSon haline bakın! AVM'de aşka geldiler
Ege Denizi kıyısındaki balıkçılara fırtına uyarısı (2)Ege Denizi kıyısındaki balıkçılara fırtına uyarısı (2)
Dünyanın en önemli zeytinyağı listesinde bir Türk markası varDünyanın en önemli zeytinyağı listesinde bir Türk markası var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump BM Genel Merkezi İRAN

En Çok Okunan Haberler

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! (Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu)

Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! (Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu)

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Günlerdir aranıyordu, ölü bulundu

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

Sedanur cinayetinde Müge Anlı detayı! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.