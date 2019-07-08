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Trump'dan İran'a uranyum uyarısı

08.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşmayla belirlenen uranyum zenginleştirme limitini aşacağını duyuran İran'ı uyardı.

Trump'dan İran'a uranyum uyarısı

Trump İran'ın daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump uranyum zenginleştirme limitini aşacağını duyuran İran'ı uyardı. New Jersey'de gazetecilere açıklama yapan Trump, İran'ın daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. İran'ın birçok "kötü şey" yaptığını belirten Trump, bu ülkenin hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacağını ifade etti. Trump ayrıca, İran'ın uranyum zenginleştirmek için bir gerekçesinin olduğunu söyleyerek, "Bu da iyi bir gerekçe değil" dedi.

Trump'ın öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Tahran'ı "yeni tecrit" ve "yaptırımlarla" karşılaşabileceği konusunda uyardı. Pompeo twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran nükleer silaha sahip olursa bu, dünya için çok daha büyük bir tehlike olur" ifadesine yer verdi.

Tahran yönetimi yaptığı açıklamada, uranyum zenginleştirmek için yüzde 3,67'lik limite bağlı kalmayacağını duyurmuştu. Nükleer silah üretilebilmesi için uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi gerekiyor.

ABD-İran gerilimi

ABD ile İran arasındaki gerilim, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararından bu yana tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekileceğini söyleyerek, İran'a yaptırımları devreye koymuş, İran da anlaşmaya bağlı olarak kendisine sunulan ekonomik vaatlerin yerine getirilmediğini belirterek, anlaşmadan kısmen çekileceğini duyurmuştu.

Tahran bunun üzerine anlaşmaya taraf olan diğer Batılı devletlere ABD'nin yaptırımlarına karşı ekonomisinin korunması yönünde bir çözüm için 60 günlük süre tanımıştı. İran, 8 Temmuz’da dolacak bu süreyi uzatmayacağını açıklamıştı.

dpa,AFP / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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