Trump'dan Savunma Bütçe Tasarısını Veto Tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’nin her iki kanadının da onayladığı savunma bütçe yasa tasarısını veto etme tehdidinde bulundu. Trump metinde yer alan, internet firmalarının, kullanıcıların paylaşımlarından sorumlu tutulmasını önleyen maddenin çıkarılmasını istiyor.
Ulusal Savunma Yetkisi Yasası (NDAA) savunma alanına 740 milyar dolar bütçe ayrılmasını öngörüyor. Salı günü Twitter hesabından konuyla ilgili tepkisini ifade eden Başkan Trump, internet firmalarıyla ilgili maddenin sadece Internet şirketlerinin çıkarına olduğunu ve ulusal güvenlikle ve seçimlerin güvenilirliğine tehdit oluşturduğu görüşünü savundu.
Bazı Demokrat ve Cumhuriyetçi Partililer, Trump’ın karşı çıktığı maddede internet firmalarına koruma sağlayan bazı bölümlerin değişmesi gerektiği görüşünde ancak Trump’ın aksine maddenin tamamen kaldırılmasını tercih etmiyorlar.
Google, Facebook, Twitter, Amazon ve Reddit gibi internet devlerini temsil eden İnternet Birliği’nin başkanı Jon Berroya, ulusal güvenliği asıl tehdit eden unsurun Trump’ın yasayı veto eğilimi olduğunu ileri sürdü.
“Bu yasa internet platformlarını zararlı ve tehlikeli içerikli paylaşımları kaldırma konusunda güçlendiriyor” diyen Berroya, ilgili yasa maddesi sayesinde birçok e-ticaret firmasının da destek alacağına ve bu sayede pandemiden etkilenen ekonominin canlanmasına katkıda bulunacağına vurgu yaptı.
Trump ve bazı diğer muhafazakar siyasetçiler Facebook ve Twitter gibi büyük internet firmalarının muhafazakar görüşü yansıtan içeriklere karşı baskı uyguladığı görüşünde.
Özellikle seçim döneminde yanlış bilgilendirmenin önüne geçme çabasına giren Facebook ve Twitter Başkan Trump’ın seçimlerde hile yapıldığı yönündeki iddialarına, bu söylemin tartışmalı olduğu yolunda etiketler koydu.