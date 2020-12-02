Trump'dan Savunma Bütçe Tasarısını Veto Tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’nin her iki kanadının da onayladığı savunma bütçe yasa tasarısını veto etme tehdidinde bulundu. Trump metinde yer alan, internet firmalarının, kullanıcıların paylaşımlarından sorumlu tutulmasını önleyen maddenin çıkarılmasını istiyor.

Ulusal Savunma Yetkisi Yasası (NDAA) savunma alanına 740 milyar dolar bütçe ayrılmasını öngörüyor. Salı günü Twitter hesabından konuyla ilgili tepkisini ifade eden Başkan Trump, internet firmalarıyla ilgili maddenin sadece Internet şirketlerinin çıkarına olduğunu ve ulusal güvenlikle ve seçimlerin güvenilirliğine tehdit oluşturduğu görüşünü savundu.

Bazı Demokrat ve Cumhuriyetçi Partililer, Trump’ın karşı çıktığı maddede internet firmalarına koruma sağlayan bazı bölümlerin değişmesi gerektiği görüşünde ancak Trump’ın aksine maddenin tamamen kaldırılmasını tercih etmiyorlar.

Google, Facebook, Twitter, Amazon ve Reddit gibi internet devlerini temsil eden İnternet Birliği’nin başkanı Jon Berroya, ulusal güvenliği asıl tehdit eden unsurun Trump’ın yasayı veto eğilimi olduğunu ileri sürdü.