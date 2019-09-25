Trump’ı Bundan Sonra Ne Bekliyor?

Anayasa azil kararının alınması yetkisini Temsilciler Meclisi’ne, bu konuda yargılamanın Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın denetiminde yapılması yetkisini de Senato’ya veriyor. Anayasa uyarınca başkan görevden “vatan hainliği, rüşvet ya da daha başka yüksek profilli suçlar” işlediği gerekçesiyle alınabiliyor.

Beyaz Saray ABD basınında geniş şekilde yer bulan iddiaların ardından söz konusu telefon görüşmesinin dökümünü yayınladı. Görüşmenin dökümünde Trump’ın Ukrayna liderine “Senden bize bir iyilik yapmanı istiyorum” diye söze girerek Ukrayna’dan Biden’ın soruşturulmasını istediği anlaşılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı bir telefon görüşmesinde 2020 seçimlerinde olası rakiplerinden Demokrat Parti’nin aday adayı Joe Biden’ın oğlunun araştırılmasını istediği iddialarının ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Trump hakkında azil soruşturmasının başlatılacağını açıkladı.

Azil süreci nasıl işliyor?

ABD anayasası uyarınca azil süreci Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda başlıyor. Komisyon önce azil soruşturmasının çerçevesini belirliyor.

Şu anda Temsilciler Meclisi’nin altı komisyonu Başkan tarafından uygunsuz olduğu iddia edilen uygulama ve davranışlara ilişkin soruşturma yürütüyor. Bu soruşturmaların da hızlandırılmış şekilde devam etmesi bekleniyor.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun azilden yana tavsiye kararı alması halinde, bu kez Temsilciler Meclisi’nde oylama yapılıyor. ABD’de mevcut siyasi denklemde, Temsilciler Meclisi ve alt komisyonları Demokrat Parti’nin kontrolunda.

435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin basit çoğunluğunun Başkan’ın azledilmesi yönünde oy kullanması halinde süreç ABD Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın denetiminde yargılama sürecinin başlatılmasından sorumlu olan Senato’ya taşınıyor.

100 sandalyeli Senato, şu anda Cumhuriyetçilerin kontrolunda. Başkan’ın görevden alınması için Senato’nun üçte iki çoğunluğunun onayı gerekiyor. Yani azil sürecinde bir anlamda Temsilciler Meclisi üyeleri savcı, senatörler de jüri üyeleri konumunda oluyor.