‘Trump’ı Destekleyen Beş Eyalette Demokratlar Yükselişte’

Reuters/Ipsos/UVA tarafından yapılan ankete göre ABD’nin Ortabatı ve Büyük Göller bölgesinde yer alan beş eyalette Kongre ara seçimleri öncesinde seçmenlerin Demokrat adaylara oy vermeye daha eğilimli olduğunu gösterdi.
Anket, Pennsylvania, Wisconsin, Ohio, Michigan ve Indiana eyaletlerinde seçmenlerin çoğunun Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın politikalarını takdir etmediğini ve seçmenlerin üçte birinden fazlasının Başkan’ın politikalarına karşı çıkan adayları desteklemeye daha yatkın olduğunu gösteriyor.
Anket Indiana Senatörü Joe Donnelly’nin seçmenler arasındaki destek oranının Cumhuriyetçi işadamı Mike Braun karşısında yüzde üç daha fazla olduğunu gösterdi. Eski eyelet temsilcisi Braun, kendini Trump benzeri bir siyasetçi olarak öne çıkartıyor.
Demokatlar, 6 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Senato’da iki koltuk daha kazanarak bu eyaletlerde çoğunluğu elde etmeyi hedefliyor.
Trump kendini iş dünyasını bilen, çalışan sınıf Amerikalıların hayatını iyileştirecek bir pragmatist olarak lanse ederek 2016 seçimlerinde bu beş eyaletin oylarını kazanmıştı.
Ankete göre Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasından iki yıl sonra bu eyaletlerdeki seçmenlerin neredeyse yarısından fazlası ülkenin yanlış yolda olduğunu düşünüyor.
Politika Merkezi’nden siyaset uzmanı Kyle Kondik, söz konusu eyaletlerin desteğinin dönem dönem iki parti arasında değiştiğini, bunun da ekonomik gelişmelere bağlı olduğunu söylüyor.
Kondik’e göre Demokratlar bu yıl halk desteği az bir başkana saldırabilmenin avantajını yaşadı. Cumhuriyetçilerse borçların artmasına neden olan vergi planı ve Obamacare’i değiştirme çabalarının başarısız olmasıyla avantajını kaybetti.
12-21 Eylül arasında yapılan ankette beş eyaletteki 1,074 ila 1,181 seçmene soru yöneltildi.
Demokratlara yönelik destek dalgası Wisconsin valisi Scott Walker’ı koltuğundan edebilir.
Walker, Demokrat Tony Evers’ın yedi puan gerisinde.
Ohio’daki valilik yarışındaysa Cumhuriyetçi Mike DeWine, Demokrat Richard Cordray’ın bir puan önünde yer alıyor.
Anket diğer yerlerde Demokrat adayların önde olduğunu gösteriyor.
Pennsylvania’da Demokrat Senatör Bob Casey Jr, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Lou Barletta’nın 16 puan önünde yer alıyor.
Valilik yarışındaysa Demokrat Tom Wolf, Cumhuriyetçi Scott Wagner’in 17 puan önünde.
Michigan’da Demokrat Senatör Debbie Stabenow, Cumhuriyetçi John James’in 20 puan önünde. Valilik yarışındaysa Demokrat Gretchen Whitmer, Cumhuriyetçi Bill Schuette’in 13 puan önünde.
Ohio’daysa Senatör Sherrod Brown, Cumhuriyetçi Jim Renacci’nin 11 puan önünde yer alıyor.
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