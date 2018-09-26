‘Trump’ı Destekleyen Beş Eyalette Demokratlar Yükselişte’

Reuters/Ipsos/UVA tarafından yapılan ankete göre ABD’nin Ortabatı ve Büyük Göller bölgesinde yer alan beş eyalette Kongre ara seçimleri öncesinde seçmenlerin Demokrat adaylara oy vermeye daha eğilimli olduğunu gösterdi.

Anket, Pennsylvania, Wisconsin, Ohio, Michigan ve Indiana eyaletlerinde seçmenlerin çoğunun Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın politikalarını takdir etmediğini ve seçmenlerin üçte birinden fazlasının Başkan’ın politikalarına karşı çıkan adayları desteklemeye daha yatkın olduğunu gösteriyor.

Anket Indiana Senatörü Joe Donnelly’nin seçmenler arasındaki destek oranının Cumhuriyetçi işadamı Mike Braun karşısında yüzde üç daha fazla olduğunu gösterdi. Eski eyelet temsilcisi Braun, kendini Trump benzeri bir siyasetçi olarak öne çıkartıyor.

Demokatlar, 6 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Senato’da iki koltuk daha kazanarak bu eyaletlerde çoğunluğu elde etmeyi hedefliyor.

Trump kendini iş dünyasını bilen, çalışan sınıf Amerikalıların hayatını iyileştirecek bir pragmatist olarak lanse ederek 2016 seçimlerinde bu beş eyaletin oylarını kazanmıştı.