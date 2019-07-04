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Trump'ı eleştiren Cumhuriyetçi vekil partiden ayrılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 18:22 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Cumhuriyetçi Partinin Temsilciler Meclisi üyesi Justin Amash, partisinden ayrılıyor - Amash, Trump'ın Rusya soruşturması dolayısıyla azledilmesi gerektiğini savunan tek Cumhuriyetçi vekil olarak biliniyordu - Trump ise Amash'ın partiden ayrılmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarıyla gündeme gelen Cumhuriyetçi Partinin (GOP) Temsilciler Meclisi üyesi Justin Amash, partisinden ayrılacağını açıkladı.

Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'ın azledilmesi gerektiğini söyleyen tek vekil olarak öne çıkan Amash, Washington Post gazetesine bir makale yazarak partiden ayrılacağını bildirdi. Amash, "Siyasetimiz partizan bir ölüm sarmalının içindedir, bu yüzden GOP'tan ayrılıyorum" başlığıyla kaleme aldığı makalesinde neden partisinden ayrıldığını anlattı.

Babasının 16 yaşında Filistinli bir mülteci olarak Amerika'ya geldiği dönemde bu ülkenin kucaklayıcı bir ruhla ailesini kabul ettiğini kaydeden Amash, gelinen noktada bu ruhun ciddi şekilde erozyona uğradığını vurguladı.

Kendisinin ve ailesinin hayatı boyunca Cumhuriyetçi olduğunu kaydeden Amash, ABD'deki iki partili sistemin ülke geleceği açısından ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

- Bağımsız olarak görevini sürdürecek

Özellikle Trump döneminde birçok değerin hızlıca eridiğini gördüğünü belirten Amash, "Modern siyaset partizan bir ölüm sarmalı içindedir, ancak bir kaçış imkanı vardır." sözleriyle artık GOP vekilliğinden ayrılıp temsilcilik görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump ise kısa süre sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Amash'a tepki gösterdi.

- "En aptal ve sadakatsiz üyelerden biri ayrılıyor"

Trump, açıklamasında, "Kongredeki en aptal ve sadakatsiz üyelerinden birinin partiden ayrılıyor olması Cumhuriyetçi Parti için harika bir haber. Michigan'dan yeniden aday olamayacağını biliyordu. Tam bir zavallı." ifadelerini kullandı.

Amash daha önce Trump'ın Rusya soruşturması bağlamında azledilmesi gerektiğini savunarak Amerikan kamuoyunun dikkatini çekmiş, Trump ve Cumhuriyetçi Partiden ise tepki almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Justin Amash

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