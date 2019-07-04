Trump'ı eleştiren Cumhuriyetçi vekil partiden ayrılıyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarıyla gündeme gelen Cumhuriyetçi Partinin (GOP) Temsilciler Meclisi üyesi Justin Amash, partisinden ayrılacağını açıkladı.

Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'ın azledilmesi gerektiğini söyleyen tek vekil olarak öne çıkan Amash, Washington Post gazetesine bir makale yazarak partiden ayrılacağını bildirdi. Amash, "Siyasetimiz partizan bir ölüm sarmalının içindedir, bu yüzden GOP'tan ayrılıyorum" başlığıyla kaleme aldığı makalesinde neden partisinden ayrıldığını anlattı.

Babasının 16 yaşında Filistinli bir mülteci olarak Amerika'ya geldiği dönemde bu ülkenin kucaklayıcı bir ruhla ailesini kabul ettiğini kaydeden Amash, gelinen noktada bu ruhun ciddi şekilde erozyona uğradığını vurguladı.

Kendisinin ve ailesinin hayatı boyunca Cumhuriyetçi olduğunu kaydeden Amash, ABD'deki iki partili sistemin ülke geleceği açısından ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

- Bağımsız olarak görevini sürdürecek

Özellikle Trump döneminde birçok değerin hızlıca eridiğini gördüğünü belirten Amash, "Modern siyaset partizan bir ölüm sarmalı içindedir, ancak bir kaçış imkanı vardır." sözleriyle artık GOP vekilliğinden ayrılıp temsilcilik görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.