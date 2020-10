Trump’ı Eleştiren Dış Politika Raporuna Türkiye de Girdi

Rapor, salgın sırasında ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) yaptığı yardımın geri çekilmesi dahil olmak üzere, yönetimin Corona virüsüne verdiği yanıta özellikle değindi.

Cumhuriyetçiler memnun

Kongre’deki Cumhuriyetçiler ise, Trump'ın Çin ve WHO konusundaki sert duruşunu övdü. Çin Görev Gücü Eş Başkanı olan Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler’in Trump'ın yanında olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

McCarthy, Cumhuriyetçi Ulusal Kurultayı'ndaki konuşmasında, "Çin’e doğrudan meydan okuduk. Kötü ticaret anlaşmalarını bozduk ve daha iyi anlaşmalar yaptık," dedi.

Cumhuriyetçiler ayrıca başkanın yurtdışındaki ABD askeri varlığını sona erdirme çabalarını da destek çıkıyor.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul da Cumhuriyetçi Ulusal Kurultayı’nda yaptığı açıklamada, "Güçlü bir Amerika bitmeyen savaşlarla mücadele edemez. Kanımızı ve hazinemizi Ortadoğu bataklıklarında bırakmaya devam etmemeliyiz. Başkan Trump, bir nesil içinde savaşı başlatmaktan ziyade sona erdirmeye çalışan ilk başkan. Afganistan'daki savaşı bitirmeyi planlıyor. Erkek ve kadınlarımızı eve getiriyor" sözleriyle, yönetimin dış politikasını savundu.

Heritage Vakfı’ndan Carafano da, "Bu yönetimin ulusal güvenlik stratejisi aslında dostlarla ve müttefiklerle çalışmaya dayanıyor. Bu aslında temel dayanaklardan biri, çünkü ABD'nin her yerde olamayacağını kabul ediyor. Her şeyi yapamaz. Geri çekilmeyi veya dünyanın herhangi bir yerinden ayrılmayı öngörmüyor. Onun yerine küresel kapsama alanına sahip olmak için ABD'nin her yerde dostları ve müttefikleri olması gerektiğini kabul ediyor" diyor.